Расплата за Киев? Новороссийск пылает после атаки "добрых дронов": почему этот город интересует ВСУ (видео)

Город играет важную роль в войне РФ против Украины и не в первый раз расплачивается за это

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Российский город Новороссийск (Краснодарский край) в ночь на среду, 9 сентября, попал под массированную атаку. По предварительным данным, досталось порту, нефтебазе и мазутному терминалу.

Об этом сообщает Telegram-канал Exilenova+. Кроме того, в районе Дюрсо под Новороссийском начался пожар площадью около 1,5 га после падения обломков беспилотника, заявил мэр Новороссийска Андрей Кравченко.

Пожар в районе Дюрсо под Новороссийском. Фото: росСМИ

В сети появились фото и видео последствий атаки. Возникли сильные пожары.

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Украинский журналист и блоггер родом из Донецка Денис Казанский, прокомментировал обстрел Новороссийска. По его словам, город расплачивается за террористический удар по Киеву.

Почему Новороссийск важен для ударов ВСУ

Новороссийск – это крупнейший морской порт России и один из важнейших логистических узлов всего Черноморского региона. Он играет критическую роль во внешней торговле и военной логистике Российской Федерации.

В частности там нередко появляются танкеры теневого флота РФ. Они перевозят подсанкционную нефть, зарабатывая деньги для войны России против Украины. Кроме того, россияне перебазировали в порт Новороссийска часть своих кораблей из оккупированного Крыма.

В то же время РФ использует морские терминалы Новороссийска для реализации ворованного с оккупированных территорий Украины зерна. Также именно из Новороссийска производились все пуски крылатых ракет во время атак на Украину летом.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что 12 августа Силы обороны Украины провели уникальную операцию по поражению военно-морской базы в Новороссийске – последнем основном форпосте российского флота в Черном море. Реактивные дроны "Паляниця", ракеты "Нептун" и морские экипажные системы поразили позиции ПВО, причалы и инфраструктуру морского порта.