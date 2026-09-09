В Киеве изменится график работы метро: как будут двигаться поезда с 10 сентября

Изменения будут касаться движения транспорта

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С 10 сентября в Киеве планируются изменения в организации работы транспорта в связи с сокращением комендантского часа. Это касается и графика работы метрополитена.

Об этом рассказывают в социальной сети Instagram. Изменения будут затрагивать время отправления поездов с конечных и пересадочных станций.

Как рассказал машинист электропоезда метро, комендантский час в Киеве будет действовать с 1 до 5 часов ночи. Это значит, что станции на вход будут работать дольше.

"С завтрашнего дня в Киеве официально утверждено изменение комендантского часа. Это значит, что и работы метрополитена. Отныне последний поезд с конечных станций будет отправляться в 23:30. С пересадочных станций "Майдан Независимости" и "Площадь украинских Героев" в 23:50 ", — рассказал.

Уже с завтрашнего дня, 10 сентября, все станции столичной подземки будут работать на один час дольше в режиме пассажирских перевозок. В частности, станция метро "Университет", которая сейчас работает на вход до 22:38, с 10 сентября будет открыта для входа до 23:38. Аналогично время работы продлят и на других станциях метро.

График движения поездов по красной ветке Киевского метрополитена

График движения поездов по зеленой ветке Киевского метрополитена

График движения поездов по синей ветке Киевского метрополитена

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что киевлянин предлагал ввести в столице моторные лодки и шлюпки для перевозки пассажиров через реку Днепр.