Укр

В Киеве изменится график работы метро: как будут двигаться поезда с 10 сентября

Автор
Вадим Михальченко
Дата публикации
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Автор
В зависимости от уровня угрозы будут изменяться графики движения поездов Новость обновлена 09 сентября 2026, 16:47
В зависимости от уровня угрозы будут изменяться графики движения поездов. Фото Коллаж "Телеграфа"

Изменения будут касаться движения транспорта

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С 10 сентября в Киеве планируются изменения в организации работы транспорта в связи с сокращением комендантского часа. Это касается и графика работы метрополитена.

Об этом рассказывают в социальной сети Instagram. Изменения будут затрагивать время отправления поездов с конечных и пересадочных станций.

Как рассказал машинист электропоезда метро, комендантский час в Киеве будет действовать с 1 до 5 часов ночи. Это значит, что станции на вход будут работать дольше.

"С завтрашнего дня в Киеве официально утверждено изменение комендантского часа. Это значит, что и работы метрополитена. Отныне последний поезд с конечных станций будет отправляться в 23:30. С пересадочных станций "Майдан Независимости" и "Площадь украинских Героев" в 23:50 ", — рассказал.

Уже с завтрашнего дня, 10 сентября, все станции столичной подземки будут работать на один час дольше в режиме пассажирских перевозок. В частности, станция метро "Университет", которая сейчас работает на вход до 22:38, с 10 сентября будет открыта для входа до 23:38. Аналогично время работы продлят и на других станциях метро.

График движения поездов по красной ветке Киевского метрополитена
График движения поездов по красной ветке Киевского метрополитена
График движения поездов по зеленой ветке Киевского метрополитена
График движения поездов по зеленой ветке Киевского метрополитена
График движения поездов по синей ветке Киевского метрополитена
График движения поездов по синей ветке Киевского метрополитена

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что киевлянин предлагал ввести в столице моторные лодки и шлюпки для перевозки пассажиров через реку Днепр.

Теги:
#Киев #Комендантский час #Транспорт #Изменения #Метро