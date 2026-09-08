Удар по миллиардам в бюджет. Где находятся Прилуки и почему Россия нацелилась на этот город (карта)

Российские атаки наносят ущерб гражданскому бизнесу и усиливают давление на местных жителей

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Россияне в очередной раз атаковали Прилуки на Черниговщине. Накануне они ударили по табачной фабрике, загоревшейся после удара. 8 сентября направили "Бандероль" в торговый центр. "Телеграф" разбирался, что может интересовать россиян в этом городе.

На начало 2022 года в Прилуках проживало более 50 тысяч человек. Этот город знали далеко за пределами области, в частности из-за производства сигарет. Сейчас это фабрика "British American Tobacco — Прилуки". Предприятие атаковали дронами, повредив сигаретный цех. Предприятие платит немалую сумму налогов в бюджет — речь идет почти о трех десятках миллиардов гривен в год (в 2023 — 29,8 млрд).

Горит сигаретная фабрика/ Национальная полиция Украины

"Эпицентр", попавший под удар 8 сентября и загоревшийся, Россия атаковала и раньше. В мае 2026 года Россия ударила по городу баллистической ракетой.

Пылает "Эпицентр" в Прилуках после удара/ Национальная полиция Украины

Среди других предприятий, по которым наносили удары россияне — склады, отделения "Новой почты" и т.д. Под ударом — гражданский бизнес, который может наносить экономический ущерб государству и предпринимателям. Немало атак приходилось на жилищный сектор — враг "кошмарит" местное население, пытаясь запугать.

Что еще интересного в Прилуках

Прилуки – важный узел транспортных путей Черниговской области. Недалеко от города находится старая авиабаза, которая с 2000 года законсервирована. Она была основным размещением стратегических бомбардировщиков Ту-160, и они были переданы России. Однако это не помешало россиянам отчитываться во времена полномасштабного вторжения об "успешных" атаках на авиабазу.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Россия целенаправленно атакует крупные украинские бизнесы. Среди целей — "Новая почта", которая уже вынуждена увеличивать ориентировочную продолжительность доставки.