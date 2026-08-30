Федоров спрогнозировал еще 2-3 года войны: как изменялась его риторика с начала года

Экс-чиновник изменил свою риторику относительно продолжительности войны

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Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров считает, что война против России еще может занять 2-3 года. К тому же, по его мнению, РФ будет ее всячески затягивать.

Об этом он сказал в интервью Financial Times. Он также выразил готовность сотрудничать с США для обеспечения безопасности Украины.

Экс-министр подчеркнул, что россияне постараются продолжить войну. По его оценкам, она вряд ли закончиться до 2030 года.

"Война может продолжаться еще не менее 2-3 лет. РФ будет ее затягивать", — сказал Федоров.

Он также добавил, что стремится добиться поставки от США ракет-перехватчиков для систем Patriot. Для этого он готов помочь Америке в создании роботизированной армии.

"Я буду очень рад помочь США создать армию-дронов, особенно в обмен на ракеты к Patriot, чтобы мы пережили эту зиму", — отметил Федоров.

Михаил Федоров

Что Федоров раньше говорил о войне?

В феврале 2026 года в должности министра обороны Украины Михаил Федоров представил план действий, который должен был вынудить Россию к прекращению войны. Он преполагал три стратегические цели: закрыть небо, приостановить продвижение руссийских войск в каждом домене и лишить Россию экономического ресурса для ведения войны.

"Каждый день каждый украинец думает об одном: когда закончится война. Мы хотим мира больше, чем кто-либо в мире. Президент, переговорная группа, дипломаты ежедневно работают, чтобы его приблизить. Но Россия продолжает воевать, потому что верит, что может сломать нас силой и ресурсом. Поэтому для команды Министерства обороны Президент поставил четкую задачу: параллельно с дипломатией усиливать оборону так, чтобы вынудить врага к миру", – сказал тогда Федоров.

В июне Федоров заявлял, что ближайшие месяцы являются решающими в войне против России. По его словам, преимущество сил обороны прослеживалось и на поле боя, и в ударах беспилотников по объектам на территории врага, и это преимущество нужно было максимально использовать, чтобы принудить врага к миру.

Михаил Федоров

Но уже после отставки с должности министра обороны, 25 августа Федоров заявил, что Украина проигрывает войну, однако у нее есть еще несколько месяцев, чтобы улучшить ситуацию. По словам Федорова, Украине не хватает общего видения победы и способности к инновациям, а развитие страны тормозят коррупция, кумовство и "отсутствие политической независимости в государственных институтах".

"Я думаю, что сейчас настал переломный момент, который определит нашу будущую траекторию, но похоже на то, что мы постепенно медленно проигрываем", — сказал Федоров, но добавил, что Украина все еще сохраняет шансы одержать победу, однако срочно нуждается в плане завершения войны.

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