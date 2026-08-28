"Запомните этот пост". Ведьма Тихая предсказала Билецкому новую должность

Необычную версию будущего девушка раскрыла во время прямой трансляции

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Главная ведьма Украины, как она сама себя называет, Мария Тихая предположила, что командир 3-го армейского корпуса ВСУ Андрей Билецкий может в будущем стать главнокомандующим Вооруженных сил Украины. В настоящее время эту должность занимает Михаил Драпатый.

Своими мыслями девушка поделилась во время эфира на YouTube, в котором она делала расклад на картах Таро. Она отметила, что военным Билецкий импонирует.

"Я о Билецком знаю еще с начала "Азова". У меня очень много друзей из "Азова" и ребята очень его котируют. Когда началась война, когда еще АТО было, они очень хотели, чтобы он был президентом вообще Украины. Вот ему вчера Героя дали. Крутой мужик. Я с ним лично знакома, мне он очень нравится", — рассказывает Тихая.

Справка: 24 августа президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины бригадному генералу командиру Третьего армейского корпуса Андрею Билецкому.

Говоря о будущем командира, главная ведьма страны предположила, что он может сыграть значительную роль в Украине. В то же время, такие мысли были обоснованы не какими-либо мистическими предсказаниями, а в том числе его деятельностью в "Азове".

"Я с ним познакомилась относительно недавно, года полтора назад. Я была у них на базе "Азова". В нем что-то есть, правда. Нравится мне этот человек. Будем смотреть дальше, так что обратите внимание на него. Может, он будущий главком. Дай бог, дай бог. У меня к нему есть уважение, мне он нравится, мне он импонирует", — говорит девушка.

При этом важно отметить, что слова Марии Тихой являются ее личным мнением и предположением. Речь не идет о каких-либо официальных заявлениях.

Мария Тихая. Фото: facebook.com/mariyatykhaenergy

После этого эфира Марии Тихой стали задавать большое количество вопросов о Билецком и о его будущем. В своем Telegram-канале она высказалась по этому поводу.

"Повторю ещё раз: Украина военное государство. (К сожалению, из-за войны). Он не политик. Не говорящая голова. В первую очередь — военный! После знакомства очень привлек мое внимание! Что-то в нем есть… Я не агитирую и ничего не утверждаю. Просто запомните этот пост. Мы еще к этому вернемся", — подчеркнула блогер.

Андрей Билецкий — что о нем известно

Родился 5 августа 1979 в Харькове. Получил образование историка в Харьковском национальном университете имени Каразина.

После начала российской агрессии в 2014 году он присоединился к созданию добровольческого подразделения, которое впоследствии получило название батальон "Азов".

В 2014 году "Азов" под командованием Билецкого участвовал в боевых действиях на Донбассе, в частности, в боях за Мариуполь.

Кто такой Андрей Билецкий. Фото: Третий армейский корпус

После перехода "Азова" в состав Национальной гвардии Украины Билецкий покинул командование подразделением и начал политическую деятельность.

В 2014-2019 годах он был народным депутатом Украины, а также возглавлял партию "Национальный корпус".

После начала полномасштабного вторжения России в 2022 году Билецкий вернулся в военную службу.

Он стал одним из руководителей подразделений, созданных на базе "Азова", а затем возглавил 3-ю отдельную штурмовую бригаду ВСУ.

Подразделение под его командованием участвовало в боевых действиях на важных направлениях фронта.

В 2025 году Билецкий стал командиром 3-го армейского корпуса – одного из крупнейших соединений Сухопутных войск ВСУ.

Почему его называли среди возможных кандидатов на должность главкома

Имя Андрея Билецкого снова появилось в публичном пространстве после акций в Киеве в поддержку Михаила Федорова. Часть протестующих призвала к изменениям в военном руководстве и предложила рассмотреть кандидатуру командира 3-го армейского корпуса на должность главнокомандующего ВСУ.

Среди аргументов сторонники Билецкого называли его многолетний боевой опыт и командование большими военными подразделениями.

Протест в Киеве. Люди требовали вернуть Федорова и назначить Билецкого главнокомандующим ВСУ. Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что известный украинский военный поделился историей о Билецком.