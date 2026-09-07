В России заявили о захвате Святогорска в начале сентября — но реальная обстановка совсем другая

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Командир Третьего армейского корпуса, бригадный генерал Андрей Билецкий опроверг заявления президента России Владимира Путина о якобы оккупации Святогорска в Донецкой области. Он прогулялся по центру города к лавре и показал, что населенный пункт полностью под контролем 60-й отдельной механизированной бригады. Билецкий также призвал российские власти "не выглядеть дураками".

В видеообращении, которое было снято просто в самом сердце Святогорска, Билецкий показал Свято-Успенскую Святогорскую лавру, "Памятник авторства выдающегося скульптора И. П. Кавалеридзе" (ред. — до декоммунизации "Памятник Артему") и спокойно гуляющих по городу местных жителей. Таким образом командир Третьего армейского корпуса обратился к военно-политическому руководству России и опроверг заявление Путина об оккупации Святогорска. Он сообщил, что город находится под абсолютным контролем 60-й механизированной бригады корпуса и фактически является его тыловой зоной.

Хотя желательно передвигаться по городу в бронежилете, гулять можно спокойно без всяких проблем, отмечает Билецкий.

"Я хочу обратиться к российскому военному и военно-политическому руководству. Вы снимайте эти клоунские носы свои, эти парики разноцветные. Не выглядывай дурачками. Тут, в принципе, хорошее место. День, как видите, тихий, красивый, машина вон едет гражданская. Одним словом, это Святогорск. Именно центр, сердце Святогорска. 60-я механизированная бригада Третьего армейского корпуса полностью контролирует город. Фактически это наша тыловая зона", — заявил Билецкий.

Напомним, что Владимир Путин заявил об оккупации Святогорска 1 сентября 2026 во время пресс-конференции в Бишкеке. Но реальная картина на фронте выглядит несколько иначе.