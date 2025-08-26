Уровень комфорта — дно. Девушка показала дом для отдыха в Одессе за 150 долларов (видео)

Жилье віглядит ужасно

Арендовать жилье посуточно в Одессе можно и по умеренным ценам. Если оно бюджетное, комфорта ждать не приходится, но иногда и по немаленькой цене можно получить захламленную "будку".

Одна из отдыхающих показала видео домика, который они сняли посуточно в Одессе. Женщина говорит, что это стоило 150 долларов (около 6200 грн в день), однако она не уточняет, это цена за сутки или за все время пребывания (который тоже не называет).

Как бы там ни было, жилье выглядит ужасно. Это тесная захламленная комнатка с пластиковым потолком, который отваливаются обои.

В Одессе летом, когда люди хотят отдохнуть у моря, сдают любую свободную жилую площадь. К примеру, за квартиру с "бабушкиным ремонтом" просят всего 700 грн в сутки. Квартира расположена на первом этаже хрущевки, общая площадь – 60 квадратных метров, есть все необходимое.

