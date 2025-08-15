Поселение интровертов? Домик среди многоэтажек Киева насмешил украинцев (видео)

Украинцы описали свои эмоции

В киевском микрорайоне Позняки люди обнаружили необычный дом, ставший звездой социальных сетей. Среди массивной многоэтажной застройки стоит небольшой частный домик с голубыми окошками.

Соответствующее видео появилось в Инстаграме. На нем видно, как вокруг старенького домика возвышаются современные жилые комплексы на 20 этажей. Дом имеет традиционную архитектуру – небольшой одноэтажный с приусадебным участком и садом.

Такие оазисы покоя среди городской суеты остались еще со времен, когда на месте современных Позняков было село Тростянец.

Улица возникла в 1989 году во время строительства жилмассива Позняки, на месте бывшего одноименного поселка Улица Анны Ахматовой (Киев). Когда началась активная застройка района, многие владельцы частных домов продали свои участки. Но некоторые хозяева решили остаться.

Застройщики не раз предлагали выкупить такие участки, но владельцы отказываются. Они не хотят менять свои дома с приусадебными участками на квартиры в новостройках.

Реакция украинцев

Люди в комментариях отреагировали по-разному на видео. Большинство восхищалось устойчивостью владельца и поддерживало его выбор. Многие писали, что такой дом красив и уютен по сравнению с серыми многоэтажками. Некоторые пользователи даже завидовали владельцу такого уголка. Но были и критические голоса – кто-то считал, что это мешает развитию района. Остальные интересовались практическими вопросами о коммуникациях и инфраструктуре для такого дома.

