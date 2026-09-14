Миллионные доходы и новое Volvo за 3,2 млн: что скрывает декларация главы НАБУ Кривоноса на фоне громкого подозрения

Чем владеет семья главы Национального антикоррупционного Бюро

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Руслан Кравченко, который подал в отставку с должности Генпрокурора заявил, что подписал подозрение руководителю НАБУ Семену Кривоносу по двум делам. По его словам, ОГП подозревает Кривоноса в подделке официальных документов для получения неправомерной выгоды в особо крупном размере и фиктивном усыновлении во избежание ответственности в суде.

"Телеграф" рассказывает, какое имущество Семен Кривонос указал в своей налоговой декларации за 2025 год. Согласно документу, его зарплата главы НАБУ за год составила 3 миллиона 678 тысяч 096 гривен. Его жена заработала 4 201 403 гривен на предпринимательской деятельности и 91 300 заработной платы в фермерском хозяйстве.

Семен Кривонос

Согласно предоставленным данным из декларации, Семен Кривонос на банковских счетах "Ощадбанк" хранит 74 592 грн и 2 доллара США. Он также держит наличными 12 000 долларов США. Кроме того, в совместной собственности супругов находятся наличные сбережения в объеме 1 100 000 гривен.

Дома, квартиры и земельные участки

Его жена Галина Польшинская имеет в общей собственности со Станиславом Польшинским жилой дом площадью 263,5 квадратных метров. Сам Кривонос имеет в собственности несколько земельных участков, в собственности его жены также есть земельные участки.

В декларации указан еще один жилой дом площадью 495,3 "квадрата". Он записан на жену. Также совместно с дочерьми женщина владеет дачным домом площадью 151,3 квадратных метра. Кроме того, семья арендует квартиру в 131 "квадрат".

Автомобили

Кривонос не указал в декларации ни одного авто, которое было бы зарегистрировано на него. Однако на жену оформлены две машины – BMW модели X3 2016 года выпуска, владелицей которого женщина стала в 2021 году. Второе авто поновее – в 2025 году на Галину зарегистрировали VOLVO XC90 2025 года выпуска. Стоимость на момент приобретения – 3 миллиона 255 тысяч 081 гривна.

Кравченко заявил о подозрении Кривоносу — что известно

Руслан Кравченко утром 14 сентября в видеообращении заявил, что подписал подозрение Семену Кривоносу в подделке официальных документов для получения неправомерной выгоды и фиктивного усыновления. Также он подписал подозрение близкому к руководителю САП Клименко человеку "за влияние на руководителя ВАКС, предложение им неправомерной выгоды, а также содействие в уклонении от мобилизации". Кравченко считает, что именно это послужило причиной обысков в здании ОГП.

По словам Кравченко, раньше его сдерживал президент Украины Владимир Зеленский. Генпрокурор добавил, что опирается "на собранную доказательную базу". Также, по словам Кравченко, его "сдерживали" и НАБУ и САП — "предлагая неприкосновенность в обмен на отказ от подозрения".

"Я обещал не быть политически удобным, и не отказываться от решения, которого требуют закон и доказательства. Я знаю, что кроме меня этого никто бы не сделал, поэтому я готов ко всем политико-медийным последствиям. Но эти подозрения уже подписаны", — подчеркнул он.

Кравченко добавил, что операция НАБУ и САП "Карфаген" имела целью похитить материалы производств по отношению к их работникам из ОГП, а также остановить его как политического оппонента. Считает это причиной обысков в ОГП и призывает Кривоноса и Клименко уйти в отставку.

Что известно о деле "Карфаген"

НАБУ разоблачило преступную организацию в ОГП (созданную в середине 2025 года), которая брала взятки от мошеннических кол центров и отмывала десятки миллионов гривен.

Вероятным организатором является отправленный под стражу заместитель начальника департамента ОГП Сергей Кропива. Кравченко (которого на пленках называли "шефом") отрицает причастность к покрыванию кол центров.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какое состояние имеет Сергей Кропива. В 2025 году Сергей Кропива получал доходы из нескольких источников.