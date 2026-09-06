Миллионы, футбол и крипта: кто такой 28-летний президент ФК "Харьков" Бойко, попавший в эпицентр скандала

"Бодечка, привет, братан!" — так к нему обращается на обнародованных разговорах скандальный Сергей Кропива из Офиса Генпрокурора

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Президент футбольного клуба "Харьков" Богдан Бойко — один из фигурантов антикоррупционной спецоперации НАБУ и САП "Карфаген". Согласно данным расследования, он являлся негласным куратором колл-центров в Украине.

Как рассказал "Суспільному" заместитель начальника отдела Специализированной антикоррупционной прокуратуры Николай Карась, Бойко занимался координацией работы колл-центров, коммуникацией по конкретным адресам и тому подобным.

Обнародовали три фрагмента разговоров между заместителем начальника Департамента международного сотрудничества Офиса Генпрокуратуры Сергеем Крапивой и Бойко:

Да, Бодечка, алло. Братан, да нет, все нормально. Я вот разговаривал с ДСР (Департамент стратегических расследований Национальной полиции — ред.), вернее с полицейскими. Мне говорят, что у ДСРа в розыске ничего нет по этому региону. Там все поставлено на hold. Пока нет у меня подтверждений, что оттуда что-то… говорил Крапива Бойко 19 марта 2026 года.

Там эти казахи звонили по телефону, они готовы вынести этого "плохого человека". Но они хотят, чтобы мы обратились к ним с международным правовым поручением. Если от нас есть какой-нибудь чувак, который напишет здесь заявление, но надо подумать какое, через рекламу или все прочее, давай запустим это. Подумай, отыщи чувака говорилось в разговоре 5 мая.

Да, Бодь? Бодечка, привет, братан! Ты вообще как? Я о том, кого мы хотели? Мы хотели Ивахненко вызвать? Мы же тогда и в рапорте пишем, что директор этот Ивахненко? Хорошо, спасибо. Брат, все хорошо? Ты едешь, помощь нужна? В Монако? У Лиссабон галимый? Понял тебя говорилось между ними 6 мая, когда Бойко был в Лиссабоне и они согласовывали лицо, которое будет вызвано для выполнения соответствующих процессуальных действий в рамках выполнения запроса о международной правовой помощи.

Интересно, что сам Бойко после обнародования данных уже выпустил опровержение на сайте своего ФК "Харьков": "Я категорически отрицаю любую свою причастность к незаконной деятельности, мошенническим колл-центрам или каким-либо схемам, направленных на завладение средствами граждан".

Кто такой Богдан Бойко?

Богдан Бойко родился в 1998 году. С детства увлекался футболом, занимался в футбольной академии киевского "Динамо", окончил Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого.

Богдан Бойко

В 2023 году вместе с основателем WhiteBIT Владимиром Носовым стал совладельцем и основным инвестором харьковского футбольного клуба "Металлист 1925". В 2024 году возглавлял наблюдательный совет клуба, а в 2025 году стал президентом клуба, поменявшись таким образом должностями с Носовым. В июне 2026 Бойко выступил инициатором масштабного ребрендинга клуба, в результате которого тот получил название ФК "Харьков".

Владимир Носов

Интересно, что WhiteBIT – это криптовалютная биржа, сотрудничающая с "Дией", Netflix, Lifecell, Monobank и не только. СМИ считают, что бизнес-партнер Бойко Владимир Носов может быть только формальным владельцем, в то время как на самом деле ее контролирует семья Шенцевых — а Никита и Дмитрий Шенцев известны пророссийской позицией. Также примечательно, что WhiteBIT обвиняли и в сотрудничестве с государством-агрессором после полномасштабного вторжения. Так, в середине марта 2023 года было зафиксировано движение большой суммы денег — 3299 BTC (около 85,6 миллиона долларов) в биткоинах, принадлежащих российской криптобирже BTC-e. Деньги дробили на небольшие суммы и выводили через разные сервисы.

Никита и Дмитрий Шенцев

Что такое операция "Карфаген"

Только 1 сентября президент Владимир Зеленский анонсировал меры против колл-центров и их организаторов, и уже 4 сентября НАБУ и САП заявили о спецоперации "Карфаген" по разоблачению преступной организации, связанной с "крышеванием" сети мошеннических колл-центров и легализацией имущества.

Согласно материалам расследования, организацию возглавлял заместитель начальника Департамента международного сотрудничества Офиса Генпрокуратуры Сергей Кропива. Участники схемы систематически получали деньги за не препятствование деятельности колл-центров, а легализовывали средства путем приобретения ценного имущества и размещения денег на счетах близких людей.