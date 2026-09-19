Почти ничего не осталось: как выглядел ТЦ "Новый континент" в Днепре до атаки россиян (фото)

Россияне продолжают бить по гражданской инфраструктуре Украины

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Вечером 19 сентября российские войска нанесли очередной террористический удар по Днепру. В результате атаки были ранены два человека и вспыхнул пожар в торговом центре "Новый континент".

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа. По его словам, несмотря на усилия спасателей, от здания ТЦ мало что осталось.

Глава ОВА уточнил, что ранения получили 59-летний мужчина и 50-летняя женщина. Оба пострадавших госпитализированы в состоянии средней тяжести.

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Пожар гасили несколько расчетов спасателей

Также он показал, что осталось от ТЦ после ликвидации пожара. Здание подверглось значительным разрушениям.

Где находится ТЦ?

Торговый центр находится в городе Днепр. На улице Набережная Победы, 86 а.

Как ТЦ выглядел до атаки россиян?

Торговый центр "Новый континент" — это современный торговый комплекс, отвечающий самым высоким функциональным и эстетическим требованиям. Его строительство было завершено в 2005 году. Для посетителей была построена открытая стоянка на 150 паркомест. Общая площадь двухэтажного торгового центра составляла 7 тысяч квадратных метров.

ТЦ был современным и функциональным

ТЦ был современным и функциональным

ТЦ был современным и функциональным

Внутри "Нового континента" было светло и просторно

Внутри "Нового континента" было светло и просторно

В ТЦ проводились розыгрыши среди посетителей

"Новый континент" был популярен среди горожан

"Новый континент" был популярен среди горожан

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