Рекордное обмеление: вторую по длине реку теперь можно перейти пешком (видео)

Большая река стремительно мелеет

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В 2026 году одна из крупнейших артерий Восточной Европы, река Днестр, столкнулась с аномальным кризисом. Засуха, жара и дефицит осадков повлекли за собой одно из самых серьезных обмелений.

В некоторых местах реку можно перейти пешком. В сети публикуют соответствующие видео, сообщает "Телеграф".

На кадрах видно, что некогда полноводная река в некоторых местах напоминает ручеек. Женщина, которая сняла данное видео, отметила, что сейчас Днестр можно перейти в резиновых сапогах.

"Вот так сейчас выглядит наша река Днестр после жаркого лета. Весной это была широкая полноводная река", — говорит женщина.

В каком регионе страны снято эти кадры неизвестно. Однако проблема обмеления реки затронула Ивано-Франковскую область. К примеру, водность Днестра близ Галича упала до 12%, а уровень его вод снизился до рекордных 74 сантиметров.

Справка: Днестр — это крупная и одна из самых важных рек Восточной Европы, протекающая по территории Украины и Молдовы. Вторая по протяженности река в стране после Днепра.

Исток и устье: Начинается в Украинских Карпатах (на высоте около 900 м) и впадает в Днестровский лиман Чёрного моря.

Начинается в Украинских Карпатах (на высоте около 900 м) и впадает в Днестровский лиман Чёрного моря. Длина: Около 1352 км .

Около . География: На своём пути река формирует знаменитый Днестровский каньон — один из самых живописных природно-ландшафтных объектов региона, с высокими каменистыми берегами и уникальной экосистемой.

На своём пути река формирует знаменитый — один из самых живописных природно-ландшафтных объектов региона, с высокими каменистыми берегами и уникальной экосистемой. Значение: Днестр является главным источником питьевой воды для многих городов (включая Кишинев и Одессу), используется для гидроэнергетики (Днестровская ГЭС), сельского хозяйства и судоходства.

Напомним, из-за аномально низкой воды Днестр сильно отступил от берегов. На мелководьях началось бурное цветение и рост водной растительности, а вдоль русла показались сухие участки дна, где теперь можно вживую увидеть старинные предметы, годами находившиеся под водой. К примеру, в реке обнаружили загадочный артефакт.