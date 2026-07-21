Россияне перекрыли для армии лиман около Мелитополя: может произойти экологическая катастрофа
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Последствия будут для всего Азовского моря
На оккупированной части Запорожской области в Мелитопольском районе россияне засыпали промоину Молочного лимана для переброски техники по пляжу Кирилловки. Специалисты рассказали "Телеграфу", что перекрытие лимана способно нанести значительный вред экологии.
Оккупанты перекрыли промоину Молочного лимана — что известно
О том, что оккупанты засыпали песком и грунтом канал, который обеспечивал водообмен между Азовским морем и Молочным лиманом, сообщает "РИА Юг". Вместо гидротехнического сооружения появилась насыпная дорога, по которой теперь перемещается российская военная техника. "Телеграф" опросил экологов, чем это грозит.
Перекрытие Молочного лимана повлияет на все Азовское море
Как объяснил эколог Павел Олейник, перекрытие промоины Молочного лимана действительно опасно для экологии. Если лиман не будет подпитываться водой с моря, он обмелеет и пересохнет.
"До оккупации украинские власти постоянно расчищали пролив, который соединяет лиман с морем, для нормального водообмена. Также это нужно для нереста рыбы, которая приходила в лиман откладывать икру. Поэтому сооружение глухой дамбы сильно повлияет на экосистему не только лимана Молочный, а на все Азовское море", — отметил специалист.
Молочный лиман превратится в соленое озеро
Доктор биологических наук, старший исследователь Института морской биологии НАН Украины Виктор Демченко в комментарии "Телеграфу" подчеркнул, что перекрытие Молочного лимана приведет к стремительному повышению солености в нем из-за исчезновения водообмена с Азовским морем.
"Поэтому постепенно этот водоем будет превращаться в соленое озеро, как Куяльницкий лиман, например. Если отсутствие водообмена с Азовским морем продержится, то там через несколько лет будет соленость Куяльницкого лимана", — прогнозирует ученый.
Украина потеряет нерестилище для рыб
Демченко добавляет, что до войны в Молочном лимане было нерестилище пиленгаса и атерины для Азовского моря, туда заходила кефаль. Теперь эти рыбы исчезнут, потому что при повышении солености выше 40-50 промилле (это в 3-4 раза больше средней солености Азова) они выжить не смогут. Поэтому этот водоем для рыбохозяйственного значения будет потерян, Украина потеряет нерестилище и нагульный водоем.
"Однако, если там будет развиваться такая соленость, то это будет хороший участок для кормовых угодий для птиц, например. Думаю, вы слышали о фламинго, которые прилетали на Сиваш, потом — на Черноморские лиманы, Тузловские лиманы и т.д. За счет того, что там будет жить артемия (пресноводный рачок, адаптировавшийся к экстремальным условиям соленых водоемов. — Ред.), эти водоемы будут интересны для перелетных птиц", — говорит Демченко.
Впрочем, добавляет ученый, военный полигон или постоянное наличие военной техники будут являться факторами, из-за которых эти птицы там не смогут удержаться. Поэтому шансы, что там заведутся фламинго, достаточно сомнительны. В условиях войны это нереалистично.
"Это однозначно значительное ухудшение экологического состояния водоема, и его не должно быть, тем более, что Украина до войны сделала реконструкцию этого пролива, построила специальные сооружения, которые обеспечивали оптимальный водообмен", — резюмировал Виктор Демченко.
Для справки: Молочный лиман — это лиман реки Молочной (бассейн Азовского моря) на юге Запорожской области в пределах Мелитопольского района. Это полузакрытый водоем, отделенный от Азовского моря косой. Единственным выходом в море является искусственный пролив, который и засыпали оккупанты.
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