Россияне перекрыли для армии лиман около Мелитополя: может произойти экологическая катастрофа

Последствия будут для всего Азовского моря

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На оккупированной части Запорожской области в Мелитопольском районе россияне засыпали промоину Молочного лимана для переброски техники по пляжу Кирилловки. Специалисты рассказали "Телеграфу", что перекрытие лимана способно нанести значительный вред экологии.

Оккупанты перекрыли промоину Молочного лимана — что известно

О том, что оккупанты засыпали песком и грунтом канал, который обеспечивал водообмен между Азовским морем и Молочным лиманом, сообщает "РИА Юг". Вместо гидротехнического сооружения появилась насыпная дорога, по которой теперь перемещается российская военная техника. "Телеграф" опросил экологов, чем это грозит.

Молочный лиман. Фото: Википедия

Перекрытие Молочного лимана повлияет на все Азовское море

Как объяснил эколог Павел Олейник, перекрытие промоины Молочного лимана действительно опасно для экологии. Если лиман не будет подпитываться водой с моря, он обмелеет и пересохнет.

"До оккупации украинские власти постоянно расчищали пролив, который соединяет лиман с морем, для нормального водообмена. Также это нужно для нереста рыбы, которая приходила в лиман откладывать икру. Поэтому сооружение глухой дамбы сильно повлияет на экосистему не только лимана Молочный, а на все Азовское море", — отметил специалист.

Молочный лиман сверху

Молочный лиман превратится в соленое озеро

Доктор биологических наук, старший исследователь Института морской биологии НАН Украины Виктор Демченко в комментарии "Телеграфу" подчеркнул, что перекрытие Молочного лимана приведет к стремительному повышению солености в нем из-за исчезновения водообмена с Азовским морем.

"Поэтому постепенно этот водоем будет превращаться в соленое озеро, как Куяльницкий лиман, например. Если отсутствие водообмена с Азовским морем продержится, то там через несколько лет будет соленость Куяльницкого лимана", — прогнозирует ученый.

Украина потеряет нерестилище для рыб

Демченко добавляет, что до войны в Молочном лимане было нерестилище пиленгаса и атерины для Азовского моря, туда заходила кефаль. Теперь эти рыбы исчезнут, потому что при повышении солености выше 40-50 промилле (это в 3-4 раза больше средней солености Азова) они выжить не смогут. Поэтому этот водоем для рыбохозяйственного значения будет потерян, Украина потеряет нерестилище и нагульный водоем.

"Однако, если там будет развиваться такая соленость, то это будет хороший участок для кормовых угодий для птиц, например. Думаю, вы слышали о фламинго, которые прилетали на Сиваш, потом — на Черноморские лиманы, Тузловские лиманы и т.д. За счет того, что там будет жить артемия (пресноводный рачок, адаптировавшийся к экстремальным условиям соленых водоемов. — Ред.), эти водоемы будут интересны для перелетных птиц", — говорит Демченко.

Впрочем, добавляет ученый, военный полигон или постоянное наличие военной техники будут являться факторами, из-за которых эти птицы там не смогут удержаться. Поэтому шансы, что там заведутся фламинго, достаточно сомнительны. В условиях войны это нереалистично.

"Это однозначно значительное ухудшение экологического состояния водоема, и его не должно быть, тем более, что Украина до войны сделала реконструкцию этого пролива, построила специальные сооружения, которые обеспечивали оптимальный водообмен", — резюмировал Виктор Демченко.

Для справки: Молочный лиман — это лиман реки Молочной (бассейн Азовского моря) на юге Запорожской области в пределах Мелитопольского района. Это полузакрытый водоем, отделенный от Азовского моря косой. Единственным выходом в море является искусственный пролив, который и засыпали оккупанты.

Напомним, на берега Николаевской области выбрасывает осетров. В чем может быть причина, "Телеграфу" рассказал доктор биологических наук Павел Гольдин.