Россия оставила Запорожье без самого большого ТРЦ. Каким он был и что стало сейчас (фото и видео)

К счастью, никто не пострадал

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Россияне атаковали крупнейший торгово-развлекательный комплекс Запорожья — City Mall. После удара по "Эпицентру" 28 августа, ТРЦ, расположенный поблизости, заявил о прекращении работы до конца сентября.

В ночь на 7 сентября враг ударил по City Mall беспилотниками, сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров. К счастью, обошлось без пострадавших, однако здание получило серьезные повреждения, его охватил пожар.

Возник пожар. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Здание получило серьезные повреждения. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Огонь охватил большую площадь. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

На момент атаки ТРЦ не работал уже несколько дней

1 сентября на сайте City Mall появилось объявление, что ТРЦ не будет работать в сентябре. Причины не назвали. В комментариях люди выражали сожаление из-за прекращения работы магазина и надежду, что он вернется к работе.

Что известно о запорожском City Mall

City Mall – крупнейший ТРЦ в Запорожье с торговой площадью более 23 400 кв. м. Он принадлежит девелоперской компании Arricano Real Estate PLC. Она также является владельцем ТРЦ "Солнечная Галерея" в Кривом Роге, который Россия атаковала 21 августа, убив 16 человек.

ТРЦ City Mall в Запорожье. Фото: Энциклопедия новостроек

City Mall являлся наиболее популярным и инновационным торгово-развлекательным комплексом в Запорожье. Там можно было не только купить товары более 90 известных международных и украинских брендов, но также регулярно проводились интересные мероприятия, маркетинговые акции, шоу программы для детей и взрослых.

В целом кипрская компания Arricano Real Estate PLC через дочерние украинские компании владеет четырьмя торговыми центрами в Украине: ТРК "Проспект" и ТРЦ "РaйОN" в Киеве, ТРК City Mall в Запорожье и ТРК "Солнечная галерея" в Кривом Роге. Кроме того, ей принадлежат 49,9% в ТРЦ Sky Mall (Киев) и земельные участки для дальнейшего строительства трех объектов, находящихся на стадии проектирования.

Как сообщал "Телеграф", россияне атаковали Запорожье и в ночь на 6 сентября. Под удар попала жилая многоэтажка, пострадало шесть человек.