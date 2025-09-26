"Енакиевское море" превращается в пустыню: как умирает важное водохранилище Донбасса (фото, видео)

Волынцевское водохранилище, или "Енакиевское море", постепенно пересыхает уже три года, оставляя одиночные озерца.

Донетчина все больше теряет источники питьевой воды. Волынцевское водохранилище также известное как "Енакиевское море" три года было источником воды для Донецка, и с началом лета начало серьезно пересыхать.

Даже с приходом осени ситуация не улучшилась. Бывшее водохранилище сравнивают с пустыней, а от воды остались одиночные озерца.

Воды в водохранилище по меньшей мере в четыре раза меньше, чем было. Можно проследить, как уменьшалось количество воды за последний год (2025 год). Relocated Media Cluster публиковали фото в марте, "Рубежное" в Фейсбуке в июне, а пользователь Охотник за звездами в июле.

Енакиевское море в марте

Енакиевское море в июне

Что известно о Волынцевском водохранилище

Волынцевское водохранилище — это искусственный водоем восточнее Енакиево. Раньше площадь была более 3 квадратных километров.

Волынцевское водохранилище на карте

Вода в нем была технически-питьевая. Еще несколько лет назад водохранилище снабжало водой до 15 населенных пунктов.

Волынцевское водохранилище (Енакиевское море) 4 года назад

Волынцевское водохранилище (Енакиевское море) 10 лет назад

Волынцевское водохранилище катастрофически пересыхает из-за прекращения работы канала Северский Донец – Донбасс. Он являлся зоной активных боевых действий. Российские оккупанты контролируют водохранилище с 2014 года, они пытались закачивать воду, но тщетно. Отдельная опасность для водохранилища в том, что из заброшенных шахт нужно скачивать воду, иначе вредные вещества попадут в воду. На это оккупанты особого внимания не обращают.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что и другие водохранилища Донецкой области в ужасном состоянии. Хаженовское водохранилище на Крынках превратилось в пустыню с потрескавшимся дном.