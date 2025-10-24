В Украине заметили "бабочку-привидение", похожую на дрон (фото)

Скоро наступит холодный сезон и из насекомых останутся разве что домашние пауки

С наступлением холодов насекомые прячутся и ищут зимовку, однако в теплые дни их еще можно встретить. На Черниговщине увидели жуткую бабочку — пальцекрылку.

Фото пальцекрылки показала член группы "Насекомые Украины". Женщина встретила насекомое 23 октября в лесу возле села Сруб Черниговской области. Это произошло днем, когда пальцекрылки находятся в покое со сложенными крыльями. Так насекомое маскируется под сухую травинку, чтобы не стать жертвой хищников.

Пальцекрылка с вытянутыми и свернутыми крыльями выглядит очень интересно. Она напоминает легкомоторный самолетик или дрон.

Пальцекрылка, которую встретила жительница Черниговщины

Напоминает новую модель дрона, или лого теслы. Красавец, — пишут в комментариях

Пальцекрылка похожа на привидение

Однако с развернутыми крыльями пальцекрылка выглядит жутковато и похожа на привидение. Впрочем, несмотря на устрашающую внешность, она не опасна — питается нектаром и пыльцой.

Пальцекрылка летом посетила жителей Львовщины

Пальцекрылковые (Pterophoridae) – это целая семья чешуекрылых насекомых, имеющих характерные крылышки. Они разделены на несколько тонких "лучей" с бахромой, напоминающей перья.

Крылья пальцекрылки похожи на перья

Из-за призрачного облика эту бабочку нередко сравнивают с привидением. Кроме внешнего сходства, этому способствует неуклюжая манера полета, напоминающая хаотическое парение и ассоциирующееся с чем-то неземным.

