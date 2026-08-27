Киевстар, Vodafone и lifecell получат конкурента: в Украине может появиться новый мобильный оператор
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Идея заключается в объединении домашнего интернета по оптоволокну и мобильной связи
"Укртелеком" готовится выйти на рынок с новым виртуальным оператором U Mobile. Компания объединит в одном пакете мобильную связь и домашний интернет.
Об этом сообщается в Telegram-канале "MZU — Мобільний Зв'язок України". Линейка тарифов получит название "Семерка".
Базовые пакеты будут включать:
- 15 ГБ или 60 ГБ мобильного интернета,
- 500 минут на звонки по Украине
- 15 SMS.
Услуги можно будет оплачивать раз в месяц — с первого до последнего календарного дня месяца, в отличие от "большой троицы" с 4-недельной оплатой (28 дней)
В то же время предусмотрен период "Легкий старт". То есть, при оплате тарифа услуги до 1 числа следующего месяца предоставляются без дополнительной платы.
Дату официального запуска U Mobile "Укртелеком" пока в настоящее время не объявил.
Как получить скидку
При идентификации или переносе номера от другого оператора в U Mobile пользователи могут получить скидку в размере 15%. Еще 5% обещают дать по промокоду.
Какие сейчас работают в Украине
"Большая тройка" операторов:
- Київстар
- Vodafone
- lifecell
А также:
- 3Mob от "Укртелекома" — мобильный оператор, который работает как отдельный бренд.
- Интертелеком — меньший оператор, который работает преимущественно в отдельных сегментах и регионах.
- PEOPLEnet — небольшой мобильный оператор.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, в каком случае ваш мобильный номер могут отдать другим людям. Как этого избежать.