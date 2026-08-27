Киевстар, Vodafone и lifecell получат конкурента: в Украине может появиться новый мобильный оператор

Идея заключается в объединении домашнего интернета по оптоволокну и мобильной связи

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"Укртелеком" готовится выйти на рынок с новым виртуальным оператором U Mobile. Компания объединит в одном пакете мобильную связь и домашний интернет.

Об этом сообщается в Telegram-канале "MZU — Мобільний Зв'язок України". Линейка тарифов получит название "Семерка".

Базовые пакеты будут включать:

15 ГБ или 60 ГБ мобильного интернета,

500 минут на звонки по Украине

15 SMS.

Услуги можно будет оплачивать раз в месяц — с первого до последнего календарного дня месяца, в отличие от "большой троицы" с 4-недельной оплатой (28 дней)

В то же время предусмотрен период "Легкий старт". То есть, при оплате тарифа услуги до 1 числа следующего месяца предоставляются без дополнительной платы.

«Укртелеком» готовит запуск U Mobile. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Дату официального запуска U Mobile "Укртелеком" пока в настоящее время не объявил.

Как получить скидку

При идентификации или переносе номера от другого оператора в U Mobile пользователи могут получить скидку в размере 15%. Еще 5% обещают дать по промокоду.

Какие сейчас работают в Украине

"Большая тройка" операторов:

Київстар

Vodafone

lifecell

А также:

3Mob от "Укртелекома" — мобильный оператор, который работает как отдельный бренд.

от "Укртелекома" — мобильный оператор, который работает как отдельный бренд. Интертелеком — меньший оператор, который работает преимущественно в отдельных сегментах и регионах.

— меньший оператор, который работает преимущественно в отдельных сегментах и регионах. PEOPLEnet — небольшой мобильный оператор.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, в каком случае ваш мобильный номер могут отдать другим людям. Как этого избежать.