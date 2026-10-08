Зимние отключения уже начались? Какая настоящая проблема со светом

Россияне ударили по слабому месту энергосети

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Внедренные в Украине графики отключений света не связаны с повреждением генерирующих мощностей. На этот раз россияне нанесли удары по другим важным местам в энергосистеме.

Об этом в интервью "УНИАН" рассказал эксперт по энергетике Геннадий Рябцев. По его словам, защита этих локаций зависит не от энергетиков.

Эксперт отметил, что нынешние отключения не означают, что Украина вступила в сезон "зимних блекаутов", и они продлятся до весны. Поскольку они не связаны с генерацией энергии.

"Зимние отключения могут быть вызваны дефицитом, недостатком генерации. Нехватки генерации нет. У нас выведено из строя россиянами определенное оборудование, обеспечивающее передачу и распределение электрической энергии", — рассказал Рябцев.

Он подчеркнул, что это непростой вопрос. Ведь места, где такое оборудование расположено, нельзя просто оградить инженерными сооружениями.

Геннадий Рябцев

"Защитить это оборудование инженерно-техническими средствами невозможно. Поэтому это никакого отношения к подготовке к отопительному сезону не имеет. Нужны средства противодействия тем же баллистическим ракетам и реактивным дронам — а это вопрос не к энергетикам", — подчеркнул Рябцев.

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