Россия испытывает новый дрон-перехватчик: что известно о нем и украинских аналогах

Заявленные характеристики российских аппаратов пока не подтверждены боевым применением

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Российская компания "ДОФА-Тек" испытывает реактивный дрон-перехватчик ДФ-1 "Росчерк" и заявляет о разработке более мощного ДФ-3 "Гадюка". В Украине также создают беспилотники для перехвата скоростных воздушных целей. "Телеграф" собрал известные характеристики российских проектов и украинских аналогов.

Российские перехватчики: что известно о характеристиках

Модель российского реактивного зенитного дрона ДФ-1 "Росчерк"

По данным Defense Express, "Росчерк" предназначен для перехвата реактивных беспилотников. Ему приписывают дальность до 250 км, продолжительность полета до 50 минут и максимальную скорость 500 км/ч. Аппарат весит 15 кг и может нести боевую часть массой до 1,5 кг. Запускают дрон с направляющей с помощью твердотопливного ускорителя. Сейчас он проходит заводские испытания, а публичные планировали провести в ноябре 2026 года.

Так может выглядеть российский реактивный зенитный дрон ДФ-3 "Гадюка"

Также сообщают о проектных разработках с более высокими характеристиками. Для ДФ-3 "Гадюка" заявили дальность до 800 км, крейсерскую скорость 650 км/ч и максимальную – 850 км/ч. Заявленная масса аппарата – 240 кг.

Украинские разработки: характеристики держат в тайне

Украина опережает Россию в таких разработках. Минобороны Украины сообщает, что реактивный Alexa Spatium уже прошел испытания, во время которых подтвердили заявленные производителем характеристики, и допущен к использованию. Он может действовать по координатам или с прямым наведением. Дрон имеет телевизионную и инфракрасную системы поиска, а если задачу выполнить не удается – способен вернуться. Скорость, дальность и продолжительность полета не указывают, однако известно, что он оснащен турбореактивным двигателем.

Президент Владимир Зеленский сообщал, что в Украине в целом испытывают пять моделей. До конца октября ожидают выпустить более 400 единиц одной из них. Другие модели пока тестируют. Точные характеристики дронов не разглашают, но бывший глава Минцифры Михаил Федоров посетил производство и показал, как выглядит дрон. Из характеристик назвали скорость более 600 км/ч.

Военная контрразведка СБУ вместе с отечественными разработчиками и производителями также создала собственный дрон-перехватчик. Если он догнал новейший российский беспилотник "Герань-5", развивающий скорость около 600 км/ч, то этот дрон также оснащен реактивным двигателем.

По известным характеристикам и уровню готовности украинские разработки имеют преимущество: часть из них уже прошла испытания.

Какие еще БпЛА-перехватчики есть в Украине против реактивных дронов РФ

Дрон SPYS уже разработан, и его готовят к поставкам тысячами. Это высокоскоростной зенитный беспилотный авиационный комплекс, который создала украинская компания WIY Drones совместно с немецкой Quantum Systems в рамках совместного предприятия Quantum WIY Industries. Он предназначен для автоматизированного перехвата маневренных и скоростных воздушных целей, в частности реактивных ударных беспилотников.

Дрон SPYS

Максимальная скорость: 480–600 км/ч в зависимости от модификации и конфигурации.

Крейсерская скорость: 200–250 км/ч.

Тактическая дальность / радиус действия: до 12–15 км.

Максимальная дальность полета: до 30 км.

Продолжительность полета: 4–10 минут.

Максимальная высота полета: 4000–6000 м.

Боевая часть: масса 300 г.

Как сообщал "Телеграф", в августе 2026 года с конвейеров сходило до 3000 реактивных дронов "Герань-4/5" в месяц. Тогда Украина перехватывала 60% реактивных беспилотников. Это соотношение показывает: рост производства может усилить нагрузку на оборону, даже если характеристики отдельной цели не изменятся.

При этом они совершенствуются – ударные беспилотники начали оснащать автономной оптической системой навигации "Сусанин", в которой используют технологии ракеты Х-101.