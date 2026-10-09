Росія випробовує новий дрон-перехоплювач: що відомо про нього та українські аналоги

Заявлені характеристики російських апаратів поки не підтверджені бойовим застосуванням

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Російська компанія "ДОФА-Тек" випробовує реактивний дрон-перехоплювач ДФ-1 "Росчерк" і заявляє про розробку потужнішого ДФ-3 "Гадюка". В Україні також створюють безпілотники для перехоплення швидкісних повітряних цілей. "Телеграф" зібрав відомі характеристики російських проєктів та українських аналогів.

Російські перехоплювачі: що відомо про характеристики

Модель російського реактивного зенітного дрона ДФ-1 "Росчерк"

За даними Defense Express, "Росчерк" призначений для перехоплення реактивних безпілотників. Йому приписують дальність до 250 км, тривалість польоту до 50 хвилин і максимальну швидкість 500 км/год. Апарат важить 15 кг і може нести бойову частину масою до 1,5 кг. Запускають дрон із напрямної за допомогою твердопаливного прискорювача. Нині він проходить заводські випробування, а публічні планували провести в листопаді 2026 року.

Так може виглядати російський реактивний зенітний дрон ДФ-3 "Гадюка"

Також повідомляють про проєктні розробки з кращими характеристиками. Для ДФ-3 "Гадюка" заявили дальність до 800 км, крейсерську швидкість 650 км/год і максимальну – 850 км/год. Заявлена маса апарата – 240 кг.

Українські розробки: характеристики тримають у таємниці

Україна випереджає Росію в таких розробках. Міноборони України повідомляє, що реактивний Alexa Spatium уже пройшов випробування, під час яких підтвердили заявлені виробником характеристики, і допущений до використання. Він може діяти за координатами або з прямим наведенням. Дрон має телевізійну та інфрачервону системи пошуку, а якщо завдання виконати не вдається – здатен повернутися. Швидкість, дальність і тривалість польоту не вказують, однак відомо, що він має турбореактивний двигун.

Президент Володимир Зеленський повідомляв, що в Україні загалом випробовують п'ять моделей. До кінця жовтня очікують виробити більше ніж 400 одиниць одного з них. Інші моделі поки тестують. Точних характеристик дронів не розголошують, але колишній очільник Міноборони Михайло Федоров відвідав виробництво й показав, який вигляд має дрон. Із характеристик назвали швидкість понад 600 км/год.

Військова контррозвідка СБУ разом із вітчизняними розробниками та виробниками також створила власний дрон-перехоплювач. Якщо він наздогнав новітній російський безпілотник "Герань-5", який розвиває швидкість близько 600 км/год, то цей дрон також має реактивний двигун.

За відомими характеристиками та рівнем готовності українські розробки мають перевагу: частина з них уже пройшла випробування.

Які ще БпЛА-перехоплювачі є в Україні проти реактивних дронів РФ

Дрон SPYS уже розробили, і його готують до постачання тисячами. Це високошвидкісний зенітний безпілотний авіаційний комплекс, який створила українська компанія WIY Drones спільно з німецькою Quantum Systems у межах спільного підприємства Quantum WIY Industries. Він призначений для автоматизованого перехоплення маневрених і швидкісних повітряних цілей, зокрема реактивних ударних безпілотників.

Дрон SPYS

Максимальна швидкість: 480–600 км/год залежно від модифікації та конфігурації.

Крейсерська швидкість: 200–250 км/год.

Тактична дальність / радіус дії: до 12–15 км.

Максимальна дальність польоту: до 30 км.

Тривалість польоту: 4–10 хвилин.

Максимальна висота польоту: 4000–6000 м.

Бойова частина: маса 300 г.

Як повідомляв "Телеграф", у серпні 2026 року з конвеєрів сходило до 3000 реактивних дронів "Герань-4/5" на місяць. Тоді Україна перехоплювала 60% реактивних безпілотників. Це співвідношення показує: збільшення виробництва може посилити навантаження на оборону, навіть якщо характеристики окремої цілі не зміняться.

Та вони вдосконалюються – ударні безпілотники почали оснащувати автономною оптичною системою навігації "Сусанін", у якій використовують технології ракети Х-101.