Стоит ли переезжать из Киева в Хмельницкий на зиму: цена аренды и можно ли здесь найти покой

Ожидать абсолютной тишины здесь не стоит

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Переезд из Киева в Хмельницкий может показаться непростым. Город расположен более чем в 330 километрах западнее, однако все равно страдает от российских атак, хотя и меньше, чем Киев.

Если выбирать переезд в этот областной центр, стоит учесть: город небольшой, всего около 270 тысяч человек, поэтому возможностей трудоустройства, удобств и прочего здесь меньше, чем в столице. Разбираемся, сколько стоит аренда, каковы условия жизни в городе и какая ситуация с безопасностью.

Автомобильный маршрут из Киева в Хмельницкий составляет 332 км

Сколько стоит аренда квартиры в Хмельницком

В объявлениях за сентябрь и октябрь 2026 года самые дешевые квартиры сдают за 5–8 тысяч гривен в месяц. За 5 тысяч предлагают комнату в семейном общежитии площадью 25 м², с кухней на четыре квартиры, за 6–8 тысяч уже можно арендовать и однокомнатную квартиру, но это не будут роскошные условия – часто такие квартиры требуют косметического ремонта, а также в них не хватает некоторой техники. Более приемлемое по условиям жилье стартует от 9 тысяч гривен за однокомнатную.

Нужно учитывать и комиссию риелтора. При долгосрочной аренде недвижимости в Хмельницком она чаще всего составляет 100% месячной стоимости аренды. Поэтому при заселении могут понадобиться средства не только на первый месяц проживания, но и на последний, а также залог. Если жить с детьми или животными, он может составлять 100% от стоимости одного месяца аренды. Так что даже при съеме недорогой квартиры на руках нужно иметь в четыре раза большую сумму.

Самые дешевые квартиры в Хмельницком

Аренда домов: на рынке есть "времянки"

На OLX можно найти немало объявлений об аренде "времянок". Это небольшие дома, по сути – летние кухни на одну-две комнаты. Снять такую можно за 4,5–5 тысяч гривен, часто берут с животными. Также есть недорогие предложения домов в дачных кооперативах. Цены разные, в зависимости от условий. Стоит сразу узнавать, как устроено отопление – есть варианты с печным и электрическим отоплением, что может стать проблемой при длительных отключениях света.

Что же касается полноценных домов, то здесь цена стартует от 15 000 за дом на две комнаты, если же это большая площадь, придется выложить около 20–25 тысяч, например, дом площадью 200 м² на Ружичной (окраина Хмельницкого) предлагают за 25 тысяч.

Самые дешевые дома в Хмельницком

Компактный город с ограничениями

Хмельницкий компактнее Киева: здесь нет столичных расстояний и пробок, а для поездок стоит отметить троллейбусы, которые здесь весьма примечательны.

В Хмельницком удобная сеть троллейбусов

Несмотря на наличие пляжа, зеленых зон и развитой городской инфраструктуры, есть и проблемы – выбор высокооплачиваемой работы ограничен, существуют трудности с парковкой и так далее.

Укрытия и российские атаки на область

В Хмельницкой территориальной громаде есть 69 защитных сооружений: 65 убежищ и четыре противорадиационных укрытия. Для жителей также есть 572 простейших укрытия в подвалах жилых домов, организаций и учреждений. При переезде и выборе места жительства стоит обратить внимание – укрытия есть не везде.

Российские войска регулярно обстреливают Хмельницкий и область, преимущественно ударными беспилотниками типа Shahed и ракетами. Тревоги могут длиться часами. В сентябре российский дрон попал в многоэтажку.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что стоит знать, планируя переезд из Киева в Житомир. Этот город расположен значительно ближе к столице.