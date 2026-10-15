Вместо пустыни – густой лес: кто поселился на дне Каховского водохранилища
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Эколог рассказал о кабанах и краснокнижном полозе и объяснил в комментариях, почему ожидал иного развития событий
На месте Каховского водохранилища за три года вырос густой лес, в котором уже обитают дикие животные. Ученые полагали, что после подрыва Каховской ГЭС на этом месте будет только пустыня.
Об этом рассказал эколог Сергей в Threads. Он также объяснил, почему его прогноз оказался ложным.
Кабаны, хорьки и полоз в молодом лесу
"Скажу честно: когда взорвали Каховскую ГЭС, я думал, что там будет пустыня на десятилетие. Я ошибался. И это тот случай, когда эколог рад ошибиться!" – написал Сергей.
По его словам, в зарослях поселились кабаны, хорьки и краснокнижный полоз. А олени пока не заходят: автор объясняет это тем, что молодой лес настолько густ, что животным с рогами там тесно.
В комментариях эколога спросили, почему на дне водоема могла возникнуть пустыня. Он ответил, что опасался большого количества песка и пылевых бурь.
"Я думал, что там много песка и будут пылевые бури. А лес вырос быстрее…" – объяснил Сергей.
Как отступающая вода помогла деревьям прорасти
Механизм появления леса исследуют ученые. Как рассказывает "Рубрика", во время отступления воды после разрушения плотины в 2023 году продолжался период распространения семян ив и тополей. Пух с семенами попадал на влажное обнаженное дно, где сразу начиналось прорастание.
По объяснению ученого Алексея Василюка вода оставляла последовательные полосы семян: каждая следующая волна выносила его к берегу, а затем отступала. Поэтому на некоторых участках деревья растут почти ровными поясами, похожими на созданные человеком посадки.
Важной для исследователей стала разница между территориями, освободившимися от воды в разное время. Там, где она задержалась до завершения массового распространения семян, за три года такого же древесного покрова не возникло. Появление нынешнего леса связано с совпадением двух процессов: обнажением влажного дна и готовностью семян к прорастанию.
Что ученые называют Каховским лесом
Исторический Великий Луг был переплетением рек, озер, болот, лугов, пойменных лесов и кустарников. По данным Texty.org.ua, он простирался более чем на 100 км с востока на запад. При создании водохранилища под водой оказались плавни, леса, острова с огородами, десятки деревень и остатки Сечей.
Нынешнюю экосистему исследует, в частности, исполняющий обязанности заведующего сектором охраны природы Национального заповедника "Хортица" Михаил Муленко. Он описывает процесс как формирование новой природной среды.
"Это образование чего-то нового, что отдаленно напоминает Великий Луг. Я называю это Каховским лесом: было водохранилище – стал лес", – объяснил Муленко.
Сотрудники заповедника постоянно фиксируют изменения: ведут журналы наблюдений, фотографируют растения и животных, записывают голоса птиц и используют ловушки. Ученые во время регулярных экспедиций измеряют деревья, определяют виды растений и сравнивают состояние участков в разные сезоны и годы.
Напомним, учёные зафиксировали показательную закономерность. Нынешние очертания водоемов почти с точностью повторяют схему расположения озер конца 1940-х годов, возвращаясь к своему естественному состоянию, существовавшему до затопления водохранилища.