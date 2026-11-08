Бабушкины подставки под горячее снова в моде: почему их возвращают на современные кухни

Забытые кухонные мелочи получают вторую жизнь

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Подставки под горячее возвращаются на кухни вместе с модой на уютные вещи из прошлого. Деревянные, пробковые и ажурные аксессуары хорошо вписываются в современный интерьер, где все больше ценят фактуры, ручную работу и личные воспоминания.

О возвращении романтичного декора и вещей, похожих на семейные реликвии, пишет Vogue. В сервировке этот тренд заметен в кружеве, вышивке и декоративных подставках под чашки.

Почему вещи с бабушкиной кухни снова уместны

Лаконичную современную мебель все чаще дополняют деталями прошлых десятилетий. На кухне для такого сочетания хватит одного небольшого предмета: деревянной подставки с выразительной текстурой, керамической плитки или чугунной модели с художественным литьем. Каждый из них добавляет пространству характер, не требуя замены мебели.

"Думаю, людям хочется более мягкой эстетики. Каждое движение в дизайне, будь то в моде или в интерьерах, является реакцией на то, что было раньше. Несколько лет назад все вращалось вокруг чистых, гладких линий скандинавского минимализма. Теперь есть тоска по вещам, напоминающим драгоценные семейные реликвии ручной работы", – сказала художница и соосновательница Gohar World Лайла Гохар.

Подставки под горячее снова в моде. Фото: сгенерировано ИИ / "Телеграф"

Так возникает интерес к мелким предметам обихода, которые легко вписать в повседневную сервировку. Здесь важна мера: достаточно одного-двух винтажных элементов рядом с современными вещами. Фактурное дерево или узор подставки будут выделяться на спокойном фоне.

Какие материалы защищают столешницу

Подставки имеют и практическое назначение: горячая посуда оставляет белесые пятна на лакированном дереве и может вызвать трещины на искусственном камне, объясняет блог Rozetka. Выбирая подставку, учитывайте ее теплоизоляционные свойства, устойчивость к влаге и нижнюю поверхность, которая соприкасается со столом.

Дерево обладает низкой теплопроводностью и выразительной природной текстурой. Пробка легкая, хорошо держится на поверхности, а ее пористая структура изолирует тепло. Оба материала впитывают пятна и запахи и не подходят для посудомоечной машины.

Дерево и пробка требуют бережной очистки и не подходят для посудомоечной машины.

Керамические подставки часто имеют форму плиток с пробковой или войлочной основой, которая защищает мебель от царапин. Металлические изделия прочные, но быстро нагреваются, поэтому их защитные свойства зависят от конструкции с ножками. Для тяжелой чугунной посуды нужна широкая опора, которая равномерно распределит вес.

Подставки под горячее снова стали популярными. Фото: сгенерировано ИИ / "Телеграф"

Как сочетать ретродетали с современной сервировкой

Декоративный текстиль хорошо подходит к дереву, камню и состаренной латуни. Такой контраст советует Кейт Кокс из HÁM Interiors: натуральные материалы уравновешивают романтические детали. Следуя этому принципу, на столе можно сочетать лаконичную посуду, фактурную подставку и салфетки с деликатной вышивкой.

Чтобы сервировка выглядела целостно, подставки и сервировочные коврики можно подобрать в одной цветовой гамме, но с разными фактурами. Например, сочетать дерево со льном. Позаботьтесь и об устойчивости: подставка должна хорошо держаться на столе, а ее нижняя часть – быть гладкой или мягкой.

Ухаживайте за подставками в соответствии с материалом. Дерево после мытья сразу вытирайте насухо, а раз в несколько месяцев обрабатывайте льняным или специальным минеральным маслом. Пробку очищайте мягкой влажной салфеткой, не сгибайте часто и не используйте агрессивные средства. Керамику берегите от падений, а металл после контакта с водой протирайте сухой микрофиброй.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему молодежь вернула моду на бабушкины платки.