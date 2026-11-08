В её организме образуется спирт: какая рыба в Украине обладает необычным механизмом выживания

Этиловый спирт выходит из организма через жабры в воду

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Золотой карась, который живет в Украине, способен месяцами обходиться без кислорода. Эта особенность помогает ему выживать зимой подо льдом, когда запасы кислорода в водоеме почти иссякают.

Читайте также: "Как засолить красную рыбу дома: названы идеальные пропорции соли и сахара".

О необычном приспособлении рыбы рассказал в Threads автор аккаунта @mikul.ekolog, который представляется экологом. По его объяснению, в таких условиях организм карася начинает вырабатывать этиловый спирт.

Этот механизм связан с тем, как рыба получает энергию при нехватке кислорода. При расщеплении углеводов без его участия образуется молочная кислота, накопление которой опасно для организма. Особый обмен веществ карася позволяет превращать продукты этого процесса в этанол и избавляться от них, избегая чрезмерного закисления тканей.

Пережить длительный период подо льдом помогает и холод. У рыб температура тела зависит от окружающей воды: с ее охлаждением обмен веществ замедляется, а потребность в энергии уменьшается. Для выживания зимой это означает более экономное использование внутренних запасов.

Карась превращает продукты расщепления углеводов в этанол Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

"Алкоголя в его крови бывает больше, чем разрешено водителям во многих странах", – написал эколог.

Как сообщал "Телеграф", сколько можно хранить в холодильнике закрытую вакуумную упаковку со слабосоленой красной рыбой.