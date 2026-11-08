В её организме образуется спирт: какая рыба в Украине обладает необычным механизмом выживания
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Этиловый спирт выходит из организма через жабры в воду
Золотой карась, который живет в Украине, способен месяцами обходиться без кислорода. Эта особенность помогает ему выживать зимой подо льдом, когда запасы кислорода в водоеме почти иссякают.
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О необычном приспособлении рыбы рассказал в Threads автор аккаунта @mikul.ekolog, который представляется экологом. По его объяснению, в таких условиях организм карася начинает вырабатывать этиловый спирт.
Этот механизм связан с тем, как рыба получает энергию при нехватке кислорода. При расщеплении углеводов без его участия образуется молочная кислота, накопление которой опасно для организма. Особый обмен веществ карася позволяет превращать продукты этого процесса в этанол и избавляться от них, избегая чрезмерного закисления тканей.
Пережить длительный период подо льдом помогает и холод. У рыб температура тела зависит от окружающей воды: с ее охлаждением обмен веществ замедляется, а потребность в энергии уменьшается. Для выживания зимой это означает более экономное использование внутренних запасов.
"Алкоголя в его крови бывает больше, чем разрешено водителям во многих странах", – написал эколог.
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