Покупателям стоит придержать деньги: в "АТБ" готовят скидки на популярные продукты

Цены на акционные товары автор анонса обещает вскоре показать в своем Telegram-канале

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Акционные предложения в супермаркетах позволяют приобрести любимые продукты дешевле, если заранее знать о будущих скидках. Особенно это актуально для товаров, которые регулярно появляются в списке покупок.

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О будущей акции на сырные палочки ИЗИ и другие товары сообщил автор аккаунта @super_znyzhky_akcii в Threads. В посте он также анонсировал скидки на продукцию, которую назвал "зверями".

"Эти звери и сырные палочки ИЗИ будут по акции. Уже со следующей среды", – написал автор @super_znyzhky_akcii.

Выгодность покупки зависит и от веса упаковки, и от конечной цены

При выборе стоит сопоставить вес упаковки и конечную цену

Напомним, ранее "Телеграф" также сравнивал состав двух видов лапши "Мивина" с курицей из магазина "АТБ". Результат оказался неожиданным: в более дешевом варианте нашли настоящее куриное мясо, а в более дорогом его не оказалось.