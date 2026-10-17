"Бойтесь трампизма". Как Зеленскому стоит реагировать на "наезды" Трампа

Дипломат призывает президента давать короткие и сдержанные ответы

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Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует отвечать на критику Дональда Трампа коротко, без эмоций и переходов на личности. Развернуто на заявления американского президента должны реагировать украинские политики, журналисты и аналитики. Главе государства, напротив, нужны выдержка и четкая позиция.

Такое мнение в интервью "Телеграфу" высказал политик и дипломат Роман Безсмертный: Негатив в адрес Украины будет только добивать Трампа, – Безсмертный о давлении США, реакции Зеленского и мобилизации

Коротко и без переходов на личности

Безсмертный советует Зеленскому брать пример с европейских лидеров и ограничиваться буквально одной фразой. Публичную дискуссию, по его мнению, можно оставить, в частности, главе парламентского комитета по иностранным делам и лидерам политических партий.

"Не нужно прибегать к эмоциональным оценкам, переходить на личности, ведь это стиль Трампа. Нужно бояться заразиться "трампизмом". В этой ситуации не стоит лишний раз разбрасываться словами, нужно сохранять выдержку, четкость, ясность позиции, потому что ситуация и так развивается в пользу Украины. И хуже всего для Трампа то, что каждое негативное слово об Украине, о Зеленском будет добивать Трампа", – подчеркнул дипломат.

Роман Безсмертный. Фото: facebook.com/bezsmertnyi

Сохранить рабочие связи и изменить уровень диалога

В отношениях с США Безсмертный советует поддерживать системные контакты между учреждениями, в частности между МИД и Госдепартаментом. В то же время он выступает против назначения чрезвычайного и полномочного посла в США и предлагает сохранить нынешнюю зеркальную ситуацию в дипломатическом представительстве.

"Перейти на межведомственные отношения, опуститься на технологический уровень – руководителей департаментов, отделов, – чтобы сохранять постоянный технический контакт. То есть нужно изменить уровень диалога", – объяснил дипломат.

Бесзмертный советует избегать политических контактов, за исключением взаимодействия украинского парламента с Конгрессом и Сенатом США. Такой подход он связывает с необходимостью быть готовыми к исключению Америки из процесса.

"Наезды" на Зеленского лишь вредят Трампу

По оценке дипломата, негативные высказывания об Украине и Зеленском будут вредить самому Трампу. Безсмертный прогнозирует поражение Республиканской партии и победу демократов в Палате представителей и Сенате, а также на губернаторских выборах в некоторых штатах.

"Это означает, что в США как минимум будет внутренний конфликт. И конфликт очень серьезный, потому что Трамп – президент, не соблюдающий закон, он будет пытаться вырваться из-под контроля демократов, а демократы будут оказывать на него давление", – заявил Безсмертный.

В то же время дипломат убежден, что окружение американского президента намеренно настраивает его против Украины. Он сослался на собственный опыт работы с президентами и пояснил: главе государства могут показывать лишь отдельные выделенные слова или фрагменты, поскольку времени просматривать весь материал у него нет.

"Рядом с Трампом есть группа людей, которые настраивают его против Украины", – сказал Роман Безсмертный.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как Трамп менял свое отношение к Зеленскому. Его высказывания в адрес украинского лидера напоминают качели.