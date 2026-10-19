Россия атаковала Украину баллистикой, КАБами и дронами: есть погибшие, раненые и разрушения (фото)

В столице погибла девушка, также есть пострадавшие от российских ночных ударов по Украине

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Ночью и ранним утром в понедельник, 19 октября, россияне атаковали Украину баллистикой, беспилотниками (в том числе и реактивными) и КАБами. Под ударом находились Киев, Днепр, Запорожье, Ровно, Луцк и другие населенные пункты.

Киев

"Телеграф" рассказывает о последствиях очередной вражеской атаки. Из-за баллистических ударов по Киеву погибла молодая девушка, шесть человек пострадали, сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Повреждены метро, Ледовая арена, школа, жилая 25-этажка.

Повреждено здание Ледовой арены. Фото: Ян Доброносов

Уборка в школе после атаки. Фото: Ян Доброносов

Днепр и Запорожье

Рано утром россияне атаковали Днепр, повреждены частные дома, сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа. По предварительной информации, в них могут быть заблокированы люди. Пострадала 84-летняя женщина. Волонтер Тимофей Кучер сообщил, что Россия применила для ударов по Днепру шесть реактивных КАБов.

Россия атаковала частные дома в Днепре. Фото: Днепропетровская ОВА

По данным Воздушных Сил, ночью враг также запустил управляемые авиабомбы на Запорожье.

Ровно и Луцк

Взрывы в Ровно прогремели после 3 часов ночи. Глава Ровенской ОВА Александр Коваль проинформировал, что в течение ночи враг атаковал область, поражено несколько объектов гражданской инфраструктуры. По предварительной информации, две женщины ранены.

В Луцке взрывы прогремели после 2:40. Пока без деталей и информации о последствиях.

Напомним, корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показал последствия ночных ударов по столице 19 октября. Повреждена школа и Ледовая арена.