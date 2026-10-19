Росія атакувала Україну балістикою, КАБами та дронами: є загибла, поранені та руйнування (фото)

У столиці загинула дівчина, також є постраждалі від російських нічних ударів по Україні

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Вночі та рано вранці у понеділок, 19 жовтня, росіяни атакували Україну балістикою, безпілотниками (зокрема й реактивними) та КАБами. Під ударом були Київ, Дніпро, Запоріжжя, Рівне, Луцьк та інші населені пункти.

Київ

"Телеграф" розповідає про наслідки чергової ворожої атаки. Через балістичні удари по Києву загинула молода дівчина, шестеро людей постраждали, повідомив мер Києва Віталій Кличко. Пошкоджено метро, Льодова арена, школа, житлова 25-поверхівка.

Пошкоджено будівлю Льодової арени. Фото: Ян Доброносов

Прибирання у школі після атаки. Фото: Ян Доброносов

Дніпро та Запоріжжя

Зранку росіяни атакували Дніпро, пошкоджені приватні будинки, поінформував глава Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа. За попередньою інформацією, у них можуть бути заблоковані люди. Постраждала 84-річна жінка. Волонтер Тимофій Кучер повідомив, що Росія застосувала для ударів по Дніпру шість реактивних КАБів.

Росія атакувала приватні будинки у Дніпрі. Фото: Дніпропетровська ОВА

За даними Повітряних Сил вночі ворог також запустив керовані авіабомби на Запоріжжя.

Рівне та Луцьк

Вибухи у Рівному пролунали після 3 години ночі. Глава Рівненської ОВА Олександр Коваль поінформував, що впродовж ночі ворог атакував область, ворог вразив кілька об'єктів цивільної інфраструктури. За попередньою інформацією, двоє жінок поранені.

У Луцьку вибухи пролунали після 2:40. Поки без деталей та інформації про наслідки.

Нагадаємо, кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показав наслідки нічних ударів по столиці 19 жовтня. Пошкоджено школу та Льодову арену.