Количество пострадавших возросло: что происходит в Киеве после удара баллистики (репортаж Яна Доброносова)
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Известно о погибшей и троих пострадавших
Ночью и ранним утром в понедельник, 19 октября, россияне атаковали Киев баллистикой. Погибла молодая девушка, повреждена станция метрополитена, а также пути и кабельная сеть.
Обновлено 7:50 По данным ГСЧС, в Киеве пострадали восемь человек. Последствия баллистических ударов врага зафиксированы, по меньшей мере, в трех районах города.
- Деснянский район: горело нежилое здание, повреждены автомобили и станция метро. На месте пожара обнаружен погибший человек
- Соломенский район: возник пожар в помещении медицинского учреждения, поврежден фасад и остекление многоэтажки
- Днепровский район: повреждено учебное заведение
"Телеграф" рассказывает о последствиях вражеской атаки. Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показал последствия ночных ударов по Киеву — повреждены здания ледовой арены и школы в Днепровском районе (близ станции метро "Дарница").
Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко в результате ночных ударов по Киеву погибла 21-летняя девушка. Еще шестеро людей в столице пострадали.
Кличко сообщил, что также попадание в Деснянском районе, предварительно, в здание медицинского центра. По данным КМВА, в Соломенском районе зафиксировано попадание в 25-этажный жилой дом. По другому адресу в этом же районе поврежден нежилой дом.
Закрыто две станции метро
Кроме того, в результате атаки врага повреждена одна из станций метро на левом берегу столицы. Также рядом со станцией, из-за попадания обломков, произошел разрыв ходового и контактного путей.
В Киевском метрополитене проинформировали, что в результате массированного обстрела столицы повреждены наземная станция метрополитена, а также колеи и кабельная сеть. Движение поездов будет осуществляться между станциями "Академгородок" – "Дарница" в соответствии с графиком.
Наземные станции "Черниговская" и "Лесная" временно будут закрыты на вход и выход. На месте работают все необходимые специалисты, в частности, специалисты по восстановлению и ремонту путей и сетей метрополитена.
Ранее "Телеграф" сообщал, какие графики отключения света действуют в Киеве 19 октября. В зависимости от группы свет отключат один или два раза в сутки.