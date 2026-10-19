Количество пострадавших возросло: что происходит в Киеве после удара баллистики (репортаж Яна Доброносова)

Известно о погибшей и троих пострадавших

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Ночью и ранним утром в понедельник, 19 октября, россияне атаковали Киев баллистикой. Погибла молодая девушка, повреждена станция метрополитена, а также пути и кабельная сеть.

Обновлено 7:50 По данным ГСЧС, в Киеве пострадали восемь человек. Последствия баллистических ударов врага зафиксированы, по меньшей мере, в трех районах города.

Деснянский район: горело нежилое здание, повреждены автомобили и станция метро. На месте пожара обнаружен погибший человек

горело нежилое здание, повреждены автомобили и станция метро. На месте пожара обнаружен погибший человек Соломенский район: возник пожар в помещении медицинского учреждения, поврежден фасад и остекление многоэтажки

возник пожар в помещении медицинского учреждения, поврежден фасад и остекление многоэтажки Днепровский район: повреждено учебное заведение

"Телеграф" рассказывает о последствиях вражеской атаки. Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показал последствия ночных ударов по Киеву — повреждены здания ледовой арены и школы в Днепровском районе (близ станции метро "Дарница").

Повреждено здание Ледовой арены. Фото: Ян Доброносов

Учебные тетради в атакованной школе. Фото: Ян Доброносов

Враг воюет со школами. Фото: Ян Доброносов

Так выглядит класс, куда с утра должны были прийти ученики. Фото: Ян Доброносов

Люди убирают на месте обстрелов. Фото: Ян Доброносов

Одно из пострадавших зданий. Фото: Ян Доброносов

Поврежденное здание. Фото: Ян Доброносов

Уборка в школе после атаки. Фото: Ян Доброносов

Так выглядит школа. Фото: Ян Доброносов

Класс, попавший под удар. Фото: Ян Доброносов

Поврежден дом. Фото: Ян Доброносов

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко в результате ночных ударов по Киеву погибла 21-летняя девушка. Еще шестеро людей в столице пострадали.

Кличко сообщил, что также попадание в Деснянском районе, предварительно, в здание медицинского центра. По данным КМВА, в Соломенском районе зафиксировано попадание в 25-этажный жилой дом. По другому адресу в этом же районе поврежден нежилой дом.

Закрыто две станции метро

Кроме того, в результате атаки врага повреждена одна из станций метро на левом берегу столицы. Также рядом со станцией, из-за попадания обломков, произошел разрыв ходового и контактного путей.

В Киевском метрополитене проинформировали, что в результате массированного обстрела столицы повреждены наземная станция метрополитена, а также колеи и кабельная сеть. Движение поездов будет осуществляться между станциями "Академгородок" – "Дарница" в соответствии с графиком.

Наземные станции "Черниговская" и "Лесная" временно будут закрыты на вход и выход. На месте работают все необходимые специалисты, в частности, специалисты по восстановлению и ремонту путей и сетей метрополитена.

Ранее "Телеграф" сообщал, какие графики отключения света действуют в Киеве 19 октября. В зависимости от группы свет отключат один или два раза в сутки.