Борщ с "железом": украинка нашла в капусте из супермаркета нечто пугающее

Так выглядит несокрушимость в аграрном секторе, — пишут в сети

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Украинка купила в магазине капусту с сюрпризом. В головке был маленький железный осколок.

Фото "раненой" капусты в соцсети Threads показала пользовательница Алена Чиркова. Она рассказала, что купила капусту в магазине, и увидев на ней маленькое отверстие, сначала подумала, что в головке гусеница.

Украинка нашла осколок в купленной на борщ капусте. Фото: threads.com/@chirkova__alena

"Но нет, там был вот такой железный осколок", — пишет девушка.

В комментариях украинцы предположили, что осколок мог попасть в капусту во время транспортировки — грузовая машина с овощами могла попасть под обстрел. Или – в ходе вражеского удара по складам.

Одна из пользовательниц написала, что "так выглядит "несокрушимость" в аграрном секторе". Также не обошлось без шуток, ведь украинцы не теряют чувство юмора даже в темные времена. Шутят, что в случае массивного сокотечения капусте нужно наложить турникет.

Автор поста рассказала, что капуста, после удаоения осколка пошла на борщ. Вот некоторые из комментариев:

Вполне может быть такое, что грузовая машина, в которой были овощи, попала под обстрел, ну и в овощи попали осколки

Более вероятно что по складу. Потому что не так давно у нас попали в ферму

Я в АТБ покупала грязные овощи и фрукты, понимая через что они прошли

В Запорожье фермеры из Никополя привозят овощи и фрукты на продажу. Говорят "берите, пожалуйста, мы их под FPV дронами выращиваем"

Наложите турникет, если массивное сокотечение

О тампонаде забыл

Все. Ее не спасли, пошла на борщ

Ранее "Телеграф" рассказывал, что фермер выбросил урожай помидоров и наткнулся на хейт. Почему аграрии идут на крайности.