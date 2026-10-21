Борщ с "железом": украинка нашла в капусте из супермаркета нечто пугающее
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Так выглядит несокрушимость в аграрном секторе, — пишут в сети
Украинка купила в магазине капусту с сюрпризом. В головке был маленький железный осколок.
Фото "раненой" капусты в соцсети Threads показала пользовательница Алена Чиркова. Она рассказала, что купила капусту в магазине, и увидев на ней маленькое отверстие, сначала подумала, что в головке гусеница.
"Но нет, там был вот такой железный осколок", — пишет девушка.
В комментариях украинцы предположили, что осколок мог попасть в капусту во время транспортировки — грузовая машина с овощами могла попасть под обстрел. Или – в ходе вражеского удара по складам.
Одна из пользовательниц написала, что "так выглядит "несокрушимость" в аграрном секторе". Также не обошлось без шуток, ведь украинцы не теряют чувство юмора даже в темные времена. Шутят, что в случае массивного сокотечения капусте нужно наложить турникет.
Автор поста рассказала, что капуста, после удаоения осколка пошла на борщ. Вот некоторые из комментариев:
- Вполне может быть такое, что грузовая машина, в которой были овощи, попала под обстрел, ну и в овощи попали осколки
- Более вероятно что по складу. Потому что не так давно у нас попали в ферму
- Я в АТБ покупала грязные овощи и фрукты, понимая через что они прошли
- В Запорожье фермеры из Никополя привозят овощи и фрукты на продажу. Говорят "берите, пожалуйста, мы их под FPV дронами выращиваем"
- Наложите турникет, если массивное сокотечение
- О тампонаде забыл
- Все. Ее не спасли, пошла на борщ
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