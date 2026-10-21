Сохранить летнее время предлагают ради жителей определенных областей: о чем идет речь

В некоторых населенных пунктах каждый дополнительный час естественного света вечером имеет критическое значение

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На официальном портале Кабинета министров Украины зарегистрировали петицию №41/011147-26. Ее автор требует отменить сезонный перевод часов на зимнее время и оставить летнее время постоянным, чтобы сохранить естественное освещение для жителей восточных и прифронтовых регионов.

Об этом сообщает "Телеграф" со ссылкой на электронное обращение к правительству.

Справка: Сбор подписей под инициативой начался 20 октября 2026 года. Сейчас проходит начальный этап. Чтобы петицию обязательно рассмотрели премьер-министр Денис Шмыгаль и Кабинет министров Украины, она должна собрать 25 000 подписей. До окончания голосования остается 91 день.

"Свет есть всего час в сутки": как автор объясняет свое требование

Автор обращения Катерина Ерофеева отмечает: из-за постоянных обстрелов и значительных разрушений энергетической инфраструктуры жители прифронтовых областей оказались в критической ситуации. В некоторых населенных пунктах электричество подают всего на один час в сутки. Поэтому каждый дополнительный час естественного света вечером имеет критическое значение.

Переход на "зимнее время" переносит световой день на утро. Из-за этого люди не успевают завершить бытовые дела, вернуться с работы или провести время с детьми до наступления полной темноты.

"Когда человек вынужден жить под обстрелами, дополнительное сокращение светлого времени после окончания рабочего дня становится еще одним фактором психологического истощения. Темнота при отсутствии электричества затрудняет передвижение по улицам, выполнение домашних дел, уход за детьми и пожилыми людьми. В некоторых населенных пунктах свет есть всего час в сутки, поэтому сохранение летнего времени вечером станет поддержкой для тех, кому сейчас тяжелее всего", – говорится в тексте обращения.

Чего автор петиции требует от Кабмина

Инициатор призывает правительство принять решение с учетом гуманитарного фактора:

Отменить зимнее время: отказаться от сезонного перевода стрелок и установить единый часовой режим на всей территории Украины.

отказаться от сезонного перевода стрелок и установить единый часовой режим на всей территории Украины. Сохранить летнее время: сделать время UTC+3 постоянным с учетом географического расположения и потребностей восточных и прифронтовых областей.

сделать время UTC+3 постоянным с учетом географического расположения и потребностей восточных и прифронтовых областей. Учесть социально-психологический фактор: поручить компетентным органам оценить, как продолжительность светового дня влияет на безопасность, психическое состояние и быт людей во время длительных отключений электроэнергии.

Ознакомиться с текстом обращения и поддержать его можно на официальном сайте электронных петиций Кабинета министров Украины.

Примечание: Электронную петицию на сайте правительства может создать каждый гражданин Украины. Изложенные в ней идеи отражают только личную позицию автора. Даже если петиция соберет 25 тысяч подписей, ее призывы будут иметь для властей исключительно рекомендательный характер.

Петиция №41/011147-26 призывает оставить в Украине постоянное летнее время UTC+3

Как сообщал "Телеграф", украинец призвал правительство не переводить часы на зимнее время и оставить в Украине UTC+3 до окончания военного положения – об этом говорилось в предыдущей петиции. Этот призыв перекликается с новой инициативой о постоянном летнем времени, однако имел другое обоснование: безопасность детей и более рациональное использование естественного света вечером. Чтобы Кабинет министров Украины рассмотрел петицию, она должна была набрать 25 000 подписей.