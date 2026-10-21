Зберегти літній час пропонують заради мешканців певних областей: про що йдеться

У деяких населених пунктах кожна додаткова година природного світла має критичне значення

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На офіційному порталі Кабінету Міністрів України зареєстрували петицію №41/011147-26. Її авторка вимагає скасувати сезонне переведення годинників на зимовий час і залишити літній постійним, щоб зберегти природне освітлення для мешканців східних і прифронтових регіонів.

Про це повідомляє "Телеграф" із посиланням на електронне звернення до уряду.

Довідка: Підписи під ініціативою почали збирати 20 жовтня 2026 року. Наразі триває початковий етап. Щоб петицію обов’язково розглянули прем’єр-міністр Денис Шмигаль і Кабінет Міністрів України, вона має зібрати 25 000 підписів. До завершення голосування залишається 91 день.

"Світло є лише годину на добу": як авторка пояснює вимогу

Авторка звернення Катерина Єрофєєва наголошує: через постійні обстріли та значні руйнування енергетичної інфраструктури мешканці прифронтових областей опинилися у критичній ситуації. У деяких населених пунктах електроенергію подають лише на одну годину на добу. Тож кожна додаткова година природного світла ввечері має критичне значення.

Перехід на "зимовий час" переносить світловий день на ранок. Через це люди не встигають завершити побутові справи, повернутися з роботи чи провести час із дітьми до настання суцільної темряви.

"Коли людина змушена жити під обстрілами, додаткове скорочення світлого часу після завершення робочого дня стає ще одним чинником психологічного виснаження. Темрява за відсутності електроенергії – це ускладнення пересування вулицями, виконання домашніх справ, догляду за дітьми та літніми людьми. У деяких населених пунктах світло є лише годину на добу, тому збереження літнього часу ввечері стане підтримкою для тих, кому зараз найважче", – зазначається в тексті звернення.

Чого авторка петиції вимагає від Кабміну

Ініціаторка закликає уряд ухвалити рішення, зважаючи на гуманітарний фактор:

Скасувати зимовий час: відмовитися від сезонного переведення стрілок і закріпити єдиний часовий режим на всій території України.

відмовитися від сезонного переведення стрілок і закріпити єдиний часовий режим на всій території України. Зберегти літній час: зробити час UTC+3 постійним, зважаючи на географічне розташування та потреби східних і прифронтових областей.

зробити час UTC+3 постійним, зважаючи на географічне розташування та потреби східних і прифронтових областей. Врахувати соціально-психологічний фактор: доручити компетентним органам оцінити, як тривалість світлового дня впливає на безпеку, психічний стан і побут людей під час тривалих відключень світла.

Ознайомитися з текстом звернення та підтримати його можна на офіційному сайті електронних петицій Кабінету Міністрів України.

Зауваження: Електронну петицію на сайті уряду може створити кожен громадянин України. Викладені в ній ідеї відображають лише приватну позицію автора. Навіть якщо петиція збере 25 тисяч підписів, її заклики матимуть для влади виключно рекомендаційний характер.

Петиція №41/011147-26 закликає залишити в Україні постійний літній час UTC+3

Як повідомляв "Телеграф", українець закликав уряд не переводити годинники на зимовий час і залишити в Україні UTC+3 до завершення воєнного стану – про це йшлося у попередній петиції. Цей заклик перегукується з новою ініціативою про постійний літній час, однак мав інше обґрунтування: безпеку дітей і раціональніше використання природного світла ввечері. Щоб Кабінет Міністрів України розглянув петицію, вона мала набрати 25 000 підписів.