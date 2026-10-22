"Дональд Брежнев" и Мелания в шапке со звездой: видео с Трампом на Красной площади стало вирусным
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Вероятно, такое сравнение может даже льстить Трампу
Президент США Дональд Трамп становится объектом для насмешек из-за своего стремления сблизиться с Россией, несмотря на непонимание всего цивилизованного мира. На этот раз его приравняли к Генеральному секретарю КПСС Леониду Брежневу.
Соответствующее видео обнародовал пользователь под ником corrini в социальной сети Х. Он с иронией отметил схожесть нынешнего президента США с главой СССР.
На кадрах, созданных с помощью ИИ, показан Дональд Трамп в белом мундире, "принимающий" парад на Красной площади в Москве. Он выступает перед войсками в стиле Леонида Брежнева в окружении членов его администрации, а рядом с ним сидит его жена Мелания в советской военной форме и меховой шапке с красной звездой.
Penso di non farcela, vi prego. (Il cameo di Vance mi ha ucciso) 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 https://t.co/omADAnOK83— Corrini 🇪🇺🇺🇦 (@corrini) October 21, 2026
Как отреагировали в сети?
Пользователи с восторгом комментируют это видео, отмечая, что это очень смешно. Некоторые даже делятся собственными фотожабами и шутками на этот счет.
"Дональд Брежнев";
"Тот факт, что весь мир узнает этих шутов и мы все можем над ними посмеяться — это… бесценно";
"Брежнев — лучшие брови в политике, а может быть, и в новейшей истории";
"Боже, это же так смешно!" – пишут в комментариях.
Трамп уже не в первый раз становится объектом шуток
Как сообщал "Телеграф", президент США Дональд Трамп попал под волну шуток из-за футболки для гольфа, на которой вышиты его имя и нынешняя должность. В соцсетях начали выяснять, зачем такая надпись была сделана. Некоторые увидели в этом тщеславие главы Белого дома, а другие шутили, что это напоминание для самого Трампа из-за его плохой памяти. Комментаторы предполагали, что персонализированная одежда нужна Трампу, чтобы не забыть, как его зовут.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что Дональд Трамп опозорился возле Белого дома, когда активно махал рукой пустоте.