"Дональд Брежнев" и Мелания в шапке со звездой: видео с Трампом на Красной площади стало вирусным

Вероятно, такое сравнение может даже льстить Трампу

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Президент США Дональд Трамп становится объектом для насмешек из-за своего стремления сблизиться с Россией, несмотря на непонимание всего цивилизованного мира. На этот раз его приравняли к Генеральному секретарю КПСС Леониду Брежневу.

Соответствующее видео обнародовал пользователь под ником corrini в социальной сети Х. Он с иронией отметил схожесть нынешнего президента США с главой СССР.

На кадрах, созданных с помощью ИИ, показан Дональд Трамп в белом мундире, "принимающий" парад на Красной площади в Москве. Он выступает перед войсками в стиле Леонида Брежнева в окружении членов его администрации, а рядом с ним сидит его жена Мелания в советской военной форме и меховой шапке с красной звездой.

Penso di non farcela, vi prego. (Il cameo di Vance mi ha ucciso) 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 https://t.co/omADAnOK83 — Corrini 🇪🇺🇺🇦 (@corrini) October 21, 2026

Как отреагировали в сети?

Пользователи с восторгом комментируют это видео, отмечая, что это очень смешно. Некоторые даже делятся собственными фотожабами и шутками на этот счет.

"Дональд Брежнев";

Комментарии пользователей

Комментарии пользователей

"Тот факт, что весь мир узнает этих шутов и мы все можем над ними посмеяться — это… бесценно";

"Брежнев — лучшие брови в политике, а может быть, и в новейшей истории";

"Боже, это же так смешно!" – пишут в комментариях.

Комментарии пользователей

Комментарии пользователей

Трамп уже не в первый раз становится объектом шуток

Как сообщал "Телеграф", президент США Дональд Трамп попал под волну шуток из-за футболки для гольфа, на которой вышиты его имя и нынешняя должность. В соцсетях начали выяснять, зачем такая надпись была сделана. Некоторые увидели в этом тщеславие главы Белого дома, а другие шутили, что это напоминание для самого Трампа из-за его плохой памяти. Комментаторы предполагали, что персонализированная одежда нужна Трампу, чтобы не забыть, как его зовут.

Дональд Трамп в именной форме для гольфа

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Дональд Трамп опозорился возле Белого дома, когда активно махал рукой пустоте.