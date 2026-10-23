Один жест Трампа выдал его презрение к Мелании (фото)

Поведение президента с первой леди было "доминирующим"

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Эксперт по языку тела Инбаал Хонигман рассказала, как едва заметный жест Дональда Трампа показал его стремление доминировать рядом с Меланией.

Во время совместного появления супругов в Белом доме 19 октября внимание привлекли их заявления и поведение президента в момент, который должен был стать важным для первой леди, пишет Irish Star.

В понедельник Дональд и Мелания Трамп вышли к прессе в Розовом саду Белого дома, держась за руки. Первая леди редко появляется с мужем на подобных мероприятиях, поэтому их совместный выход вызвал большой интерес.

На пресс-конференции президент и первая леди сидели рядом. Оба подписали указ о создании рабочей группы по вопросам женского здоровья, а также отдельного подразделения по женскому здоровью в составе Национальных институтов здравоохранения США.

Фото: Getty Images

Однако обсуждать стали отношения супругов, а не политическую инициативу. По словам Хонигман, даже небольшие движения Трампа показывают, что он хочет сохранить главенствующую роль. Эксперт увидела в его поведении попытку перетянуть внимание на себя во время важного для Мелании публичного события.

Во время их первой прогулки к Розовому саду пара идет бок о бок, но президент идет чуть впереди первой леди, показывая, что именно он руководит отношениями. На пьедестале они располагаются практически одинаково: почти плечом к плечу, но Дональд стоит немного впереди Мелании, подчеркивая свое превосходство Инбаал Хонигман

Фото: Getty Images

Жесты президента эксперт расценила как борьбу за внимание. По ее оценке, за стремлением Трампа оставаться в центре происходящего скрывается уязвимое эго.

"Даже когда они оба поднимают руку, чтобы помахать, рука президента поднимается на несколько сантиметров выше, чем рука его жены. Интересно, что Мелания держит свою руку немного ниже, позволяя Дональду взять инициативу", — подытожила Хонигман.

Фото: Getty Images