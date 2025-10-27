У США есть "американская концепция" прекращения огня: что это такое и что говорят Украина и РФ

Лавров заявил, что Путин готов двигаться по американскому плану. О чем говорят представители РФ, США и Украины

Глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что президент РФ Владимир Путин "готов принять концепцию США по Украине и двигаться дальше в практическом плане на предложенной основе". Очевидно речь может идти о замораживании боевых действий на текущей линии фронта.

"Телеграф" разобрался в последних заявлениях России и США и позиции Украины по этому поводу. Важно, что новая "американская концепция" отличается от того, что обсуждали на саммите на Аляске в августе.

Позиция России

Лавров, кроме того, что заявил о возможности принятия американской концепции, подчеркнул, что прямого ответа от США на предложение "движения в практическом плане не последовало". Он также жаловался на радикальное изменение подхода США к урегулированию войны. По его словам Вашингтон настаивает на немедленном прекращении огня.

Напомним, по итогам встречи между Трампом и Путиным на Аляске 15 августа 2025 года официального соглашения предложено не было. Высказывались идеи о всеобщем перемирии, а не прекращении огня. В Украине идея не приобрела популярность, ведь ее реализация зависела бы от односторонних, в частности территориальных, уступок Украины.

В то же время спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что "Россия, США и Украина действительно достаточно близки к дипломатическому решению. Президент Зеленский сделал большой шаг, уже признав, что речь идет о линии фронта".

Что говорят в США

У США есть собственное видение завершения войны в Украине — так называемая "американская концепция урегулирования", которая предусматривает прекращение боевых действий вдоль нынешней линии фронта. 17 октября во время закрытой встречи с президентом Владимиром Зеленским американские чиновники представили план, который, по их словам, отражал позицию Кремля: Украина должна отказаться от Донбасса в обмен на части Запорожской и Херсонской областей.

Зеленский категорически отверг эту идею. После этого Трамп публично уточнил, что речь идет не об уступках территориями, а о заморозке конфликта вдоль текущей линии столкновения, которое позволит обеим сторонам "объявить победу".

По данным The Wall Street Journal, в разведке администрации Трампа нет единой позиции по искренности намерений Путина. Часть аналитиков считает, что у российского лидера нет стимула для реальных переговоров, несмотря на внешнюю готовность.

Санкционное давление усилилось

22 октября Министерство финансов США ввело самые жесткие санкции против двух ведущих нефтяных компаний - "Роснефть" и "Лукойл". По словам Трампа, "пришло время для действий", чтобы заставить Москву пойти на урегулирование. Несмотря на это, президент США покинул Россию "окно для переговоров".

25 октября Трамп заявил, что встретится с Путиным, когда сочтет, что достигнуто соглашение об обеспечении мира между Россией и Украиной: "Вы должны знать, что мы собираемся заключить соглашение, я не собираюсь тратить свое время". В частности, так он прокомментировал отмену встречи президентов в Будапеште.

Отметим, что после санкций США, 23 октября, Евросоюз одобрил 19-й пакет санкций против России, усилив экономическое давление на Кремль.

Реакция Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к переговорам о прекращении огня в любом формате. В то же время он подчеркнул, что главное — достичь справедливого и долговременного мира, а для этого нужно усилить давление на Россию.

Президент Зеленский подтвердил в интервью, что Трамп соглашается с украинским видением компромисса — прекращение огня на линии фронта. По словам Зеленского, деструктивные заявления Кремля, удар по детскому саду в Харькове и тому подобное стали триггером для решения Трампа ввести санкции против "Лукойла" и "Роснефти". Президент подчеркнул, что американские санкции выглядят еще мощнее на фоне 19-го пакета санкций ЕС.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Украина совместно со странами ЕС начала прорабатывать мирный план по 12 пунктам, основанный на принципе завершения боевых действий вдоль текущей линии фронта. Выполнение договоренностей будет контролировать специальная мирная комиссия под председательством президента США Дональда Трампа.