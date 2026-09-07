У женщин реакция лучше: Резников объяснил, как можно задействовать украинок на службе

Экс министр подчеркнул, что никакие международные договоренности не могут заменить собственную обороноспособность

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Украина перед началом дискуссии о мобилизации женщин должна изучить опыт не только Израиля, но и Дании, Швеции, Норвегии и Нидерландов. Перспективно такой шаг может удвоить мобилизационный ресурс Украины, ведь женщины смогут заменить мужчин на тыловых должностях и не только.

Как отметил в интервью "Телеграфу" бывший министр обороны Алексей Резников, речь должна идти не о мобилизации всех в армию, а сначала об общенациональной подготовке. "Дальше, если будет достигнут консенсус большинства населения (по сути, заключен новый общественный договор), тогда законопроект вносится в парламент и принимается закон, который введет эту норму. Или изменения в Конституцию", — отмечает экс-министр.

Полный текст интервью можно прочесть по ссылке: Нужны ли базы НАТО в Украине? Сейчас – нет: Резников о завершении войны, плане Путина и мобилизации женщин, ч. II

Что касается службы женщин в тылу, то это тоже должен быть отдельный законопроект. Резников акцентирует — так называемую нейтрально-гендерную военную обязанность — вопрос будущего, ведь Россия останется соседом Украины.

Поэтому здесь нет зрады. Здесь вопрос — подумать о далекой перспективе, как мы будем защищать нашу страну. Не даст нам гарантии НАТО! Не даст ни одно соглашение, подписанное в Кремле даже условно под гарантии Западного мира. Единственная гарантия нашей безопасности – это мы сами. Алексей Резников, экс-министр обороны

Что касается физических возможностей женщин на службе, Резников говорит, что у них физиологически лучшая реакция, в том числе в управлении дронами. "Мой папа был проректором Института физической культуры, ученым и проводил исследование стрелковой реакции девушек и парней. У девушек реакция на угрозу быстрее. Периферическое зрение у девушек лучше развито", — заметил он в разговоре.

Отдельно Резников пояснил, что в случае, если бы Украина дошла до изменения законодательства в этом вопросе, норма могла бы стать такой, что мужчина и женщина, если в семье есть дети, определяют, кто может быть мобилизован. "Не могут оба быть мобилизованы. Ни в коем случае!", — подчеркивает экс-министр и отмечает — это возможно только если общество придет к согласию в вопросе мобилизации женщин.

Первая часть интервью Резникова "Телеграфу" была посвящена подготовке России к нападению на Украину. Когда Владимир Путин решил напасть, можно ли было этому помешать, что он хотел от Владимира Зеленского в Париже: Сурков бегал по потолку, Путин был измучен, а Зеленский верил, что можно договориться – Резников о том, как начиналась великая война ч. I