Экология в супермаркетах: куда на самом деле деваются старые батарейки из "АТБ" и "Авроры"?

Опасные отходы отправляли за границу

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Покупатели сдают батарейки в магазинах "АТБ", "Авроры" и других сетей. Затем их сортируют и отправляют на переработку. Заводы находятся за пределами Украины.

Об этом пресс-служба "Авроры" сообщила в Threads, отвечая на вопрос Екатерины. Украинка поддержала сбор использованных батареек в магазинах, но спросила, что происходит с ними, когда контейнеры заполняются.

"И что удивительного, когда приходишь в магазин и выбрасываешь использованные батарейки в контейнер. Это сохранение экологии. Интересно, а куда девают контейнеры с использованными батарейками сети вроде "АТБ" или "Авроры" после заполнения?", – написала она.

"Добрый день! Батарейки сортируются и передаются на переработку на заводы в Польше и Румынии", – ответили ей в "Авроре". Компания также опубликовала отчеты о проделанной работе.

"Аврора" сообщила, что использованные батарейки отправляют на переработку в Польшу и Румынию

Куда отправляют батарейки из "АТБ"

Батарейки, собранные в "АТБ", тоже сортируют и отправляют за границу. На странице проекта по сбору батареек в "АТБ-маркет" сказано, что сначала все собранные элементы питания доставляют на лицензированный сортировочный склад. Оттуда их отправляют на европейский завод BatEKO в Польше.

Организаторы проекта гарантируют, что предприятие утилизирует батарейки. Отчеты о переработке каждой партии публикуют в разделе "Отчеты" на сайте проекта.

В 2023 году сеть "АТБ" собрала и отправила на переработку 211,6 тонны отработанных батареек, которые покупатели принесли в специальные контейнеры. Согласно данным, опубликованным в январе 2024 года, за время работы проекта сеть отправила на специализированные заводы в Румынии и Польше 311 тонн батареек – около 15 миллионов штук.

Актуальные акции в "АТБ"

В 2026 году посетители "АТБ" заметили, что магазины перестали принимать использованные батарейки на утилизацию. При этом сеть публично не делала никах заявлений на этот счет.