"Встал и вышел": собрали самые смешные мемы о радиодиктанте с Дашей Аставьевой (фото)
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Астафьева ответила хейтерам
27 октября состоялся традиционный радиодиктант национального единства, приуроченный ко Дню украинской письменности и языка. Текст писателя и военнослужащего Артура Дроня читали учитель Артур Пройдаков и волонтер Даша Астафьева.
Пока одни пользователи соцсетей восхищаются участием Астафьевой, другие уже создавали мемы. "Телеграф" собрал самые интересные шутки, появившиеся в сети после диктанта.
Перед радиодиктантом Дашу Астафьеву критиковали в сети, в частности вспоминая ее фотосессию для Playboy около 20 лет назад.
Отдельное внимание привлекли шутки о священниках, которые также присоединились к написанию диктанта. В сети начали обсуждать контраст между их присутствием и прошлым артистки.
"Вот это я понимаю диктант единства"
"Считаю, что это лучший момент на радиодиктанте".
"После этого кадра вопрос морали можно считать закрытым"
Не обошлось и без сравнения с прошлогодним радиодиктантом.
Пользователи также упоминали затруднения с написанием отдельных слов.
Одной из самых заметных фраз дня стало обращение Даши Астафьевой к хейтерам: "Встал и вышел".
Ранее "Телеграф" рассказывал, во что Астафьева нарядилась для радиодиктанта.