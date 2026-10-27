"Встал и вышел": собрали самые смешные мемы о радиодиктанте с Дашей Аставьевой (фото)

Астафьева ответила хейтерам

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27 октября состоялся традиционный радиодиктант национального единства, приуроченный ко Дню украинской письменности и языка. Текст писателя и военнослужащего Артура Дроня читали учитель Артур Пройдаков и волонтер Даша Астафьева.

Пока одни пользователи соцсетей восхищаются участием Астафьевой , другие уже создавали мемы. "Телеграф" собрал самые интересные шутки, появившиеся в сети после диктанта.

Перед радиодиктантом Дашу Астафьеву критиковали в сети, в частности вспоминая ее фотосессию для Playboy около 20 лет назад.

Отдельное внимание привлекли шутки о священниках, которые также присоединились к написанию диктанта. В сети начали обсуждать контраст между их присутствием и прошлым артистки.

"Вот это я понимаю диктант единства"

Мемы о радиодиктанте. Фото: gonimems/Telegram

"Считаю, что это лучший момент на радиодиктанте".

Мемы о радиодиктанте. Фото: memargam/Telegram

"После этого кадра вопрос морали можно считать закрытым"

Мемы о радиодиктанте. Фото: Лена Чиченина/Facebook

Не обошлось и без сравнения с прошлогодним радиодиктантом.

Мемы о радиодиктанте. Фото: mat_sukita/threads

Мемы о радиодиктанте. Фото: vizzzaaa/threads

Пользователи также упоминали затруднения с написанием отдельных слов.

Мемы о радиодиктанте. Фото: julia.salivon/threads

Одной из самых заметных фраз дня стало обращение Даши Астафьевой к хейтерам: "Встал и вышел".

Мемы о радиодиктанте. Фото: _piksik_/threads

Ранее "Телеграф" рассказывал, во что Астафьева нарядилась для радиодиктанта.