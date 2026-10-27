Тариф на свет с 1 ноября: кто из украинцев будет платить меньше

Какие тарифы будут действовать для украинцев и от чего будет зависеть сумма

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Кабмин продлил действие фиксированных цен на электроэнергию для населения на отопительный сезон. Действующие тарифы останутся неизменными с 1 ноября 2026 года. При этом для отдельных категорий потребителей предусмотрены особые условия оплаты, которые зависят от объема использованной электроэнергии.

Об условиях оплаты сообщает "Судебно-юридическая газета". Отдельные правила предусмотрены для жилья с электроотоплением и потребителей с многозонными счетчиками.

Какой тариф будет действовать с ноября

Большинство бытовых потребителей и дальше будут платить 4,32 грн за кВт·ч с НДС. С начала ноября тариф не изменится.

8 октября 2026 года правительство решило продлить механизм возложения специальных обязанностей на участников рынка электроэнергии. Он будет действовать до 30 апреля 2027 года. Предыдущее продление, утвержденное постановлением от 29 апреля 2026 года № 530, действовало только до 31 октября 2026 года.

Фиксированные цены для населения определяет приложение 3 к Положению, утвержденному постановлением Кабмина от 5 июня 2019 года № 483. Благодаря этому механизму бытовые потребители платят за электроэнергию по ценам, установленным государством.

Кто будет платить 2,64 грн за кВт·ч

С 1 октября по 30 апреля включительно индивидуальные и коллективные бытовые потребители могут пользоваться сниженным тарифом – 2,64 грн за кВт·ч с НДС. Он действует для домов и квартир с электроотопительными установками, оборудованными в установленном порядке.

Специальные условия распространяются также на жителей многоквартирных домов, не газифицированных природным газом, где нет или не работают системы централизованного или автономного теплоснабжения на других энергоносителях, кроме электроэнергии. Жилье должно соответствовать требованиям нормативного акта, а электроотопительные установки – быть надлежащим образом оформлены. Само использование переносного электрообогревателя или конвектора не дает автоматического права на тариф 2,64 грн за кВт·ч.

Если за календарный месяц потребитель использовал не более 2000 кВт·ч, сниженный тариф применят ко всему объему. Если же потребление превысит этот порог, весь месячный объем посчитают по стандартному тарифу. Льготная цена на первые 2000 кВт·ч в таком случае не сохранится.

Например, домохозяйство, имеющее право на специальные условия, за 1900 кВт·ч заплатит 5016 грн. При потреблении 2100 кВт·ч счет составит уже 9072 грн. Сумма почти удвоится: после превышения лимита тариф 4,32 грн применяют ко всему месячному объему, а не только к киловатт-часам сверх 2000.

Как будут рассчитывать ночное потребление

Владельцы двухзонных счетчиков платят за электроэнергию, потребленную с 23:00 до 07:00, с коэффициентом 0,5. При стандартном фиксированном тарифе ночная электроэнергия будет стоить 2,16 грн за кВт·ч. Дневное потребление – с 07:00 до 23:00 – будет оплачиваться по полному тарифу.

Если из месячных 200 кВт·ч 80 приходятся на ночь, а 120 – на день, к оплате будет 691,20 грн. Для такого расчета нужны соответствующий счетчик и надлежащим образом оформленный многозонный учет.

При трехзонном учете с 23:00 до 07:00 применяют коэффициент 0,4, в полупиковые часы – 1, а с 08:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00 – 1,5. При базовой цене это соответственно 1,728 грн, 4,32 грн и 6,48 грн за кВт·ч. Трехзонный учет не обязательно выгоднее двухзонного: целесообразность зависит от индивидуального графика потребления семьи.

Тарифы на электроэнергию. Инфографика: ИИ "Телеграф"

Сколько составит месячный счет

При стандартном тарифе и однотарифном учете:

100 кВт·ч будут стоить 432 грн;

150 кВт·ч – 648 грн;

200 кВт·ч – 864 грн;

250 кВт·ч – 1080 грн;

300 кВт·ч – 1296 грн;

400 кВт·ч – 1728 грн;

500 кВт·ч – 2160 грн.

В этих суммах не учтены жилищные субсидии и другие льготы.

В холодные месяцы люди чаще пользуются обогревателями, бойлерами, освещением и другой техникой, поэтому расходы растут. Например, обогреватель мощностью 2 кВт за пять часов непрерывной работы на номинальной мощности потребляет 10 кВт·ч. Это стоит 43,20 грн в день. Фактическое потребление будет ниже, если терморегулятор периодически выключает прибор или тот работает на меньшей мощности.

Сократить расходы в отопительный сезон помогут утепление окон и дверей, контроль работы бойлеров и замена обычных ламп на светодиодные. Мощные приборы ночью нужно использовать с соблюдением правил пожарной безопасности.