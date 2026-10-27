Украину начало засыпать снегом: где землю покрыло белое одеяло (фото и видео)

Первый снег в горах в этом году выпал в конце сентября

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В Украине заснежило во вторник, 26 октября. Снег выпал в высокогорье украинских Карпат, там морозно, поэтому на земле сформировался снежный покров.

Видео снегопада в Драгобрате опубликовали на Instagram-странице dragobratravel. Снег начал падать еще ночью и образовал покров примерно 3-5 см. Первый снег выглядит очень атмосферно, навевает мысли о приближающихся Рождестве и Новом годе.

Заснежнные Карпаты 27 октября. Фото: онлайн камеры

"Зима понемногу вступает в свои права, а Драгобрат превращается в настоящую зимнюю сказку! ", — говорится в комментарии к видео.

О том, что высоко в горах выпал снег, сообщили на Facebook-странице Главного управления ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области. По состоянию на 08:00 27 октября 2026 на горе Поп Иван облачно и туманно. Дует северо-восточный ветер со скоростью 17 м/с, температура воздуха – 4 градуса мороза.

Снег на горе Пи Иван. Фото: ГСЧС

Спасатели призывают туристов не отправляться в горы в такую погоду. В ГСЧС просят не подвергать себя опасности и следить за прогнозами.

Когда выпал первый снег в Украине в 2026 году

Первый снег в Карпатах в этом году зафиксирован в конце сентября (22 числа). Также понижено в середине октября (16–17 октября 2026 года). Тогда побелели вершины Пип Иван, Близницы, Шпицы и Хомяка.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда ждать первого снега в украинских городах. Он может выпасть, когда влажные атлантические воздушные массы столкнутся с локальными охлажденными континентальными потоками.