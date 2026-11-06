Крышка бутылки мешает пить: как отодвинуть ее, не отрывая крепление

Чрезмерное натяжение пластиковой перемычки способно повредить ее даже после удачной первой попытки

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Закрепленную на пластиковой бутылке крышку можно отвести от отверстия, чтобы она не касалась лица во время питья. Для этого достаточно изменить ее положение, но способ зависит от конструкции крепления.

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Простой прием, распространившийся в соцсетях, описывает Egészségkalauz. Для него не нужны инструменты: гибкую перемычку осторожно перемещают вокруг горлышка бутылки.

Как переместить крышку в сторону

Сначала проверьте самый простой вариант – полностью отведите открученную крышку в сторону. У некоторых бутылок предусмотрено устойчивое боковое положение: крышка фиксируется дальше от отверстия и не откидывается назад. Такой способ не требует натягивания или смещения пластикового крепления.

Если конструкция другая, попробуйте способ с перемещением. Открутите крышку обычным способом, оставив перемычку целой, осторожно отведите ее в сторону и переведите гибкое соединение вокруг горлышка. Если конструкция бутылки это позволяет, крышка окажется с противоположной стороны от отверстия и не будет мешать пить или наливать напиток в стакан.

Производители используют разные крепления: одни легко сгибаются, другие значительно жестче. Если пластик сильно натягивается или крышка двигается только с большим усилием, прекратите попытку. Тонкая перемычка может треснуть, а при следующем использовании – окончательно порваться.

Предусмотренное производителем боковое положение меньше всего нагружает пластиковое крепление Источник: Создано ИИ ("Телеграф")

Почему крышка иногда плохо закручивается

После питья верните крышку в исходное положение. Натянутая перемычка иногда тянет ее в сторону, из-за чего она стоит под углом и не попадает на резьбу. Попытка закрутить ее силой приводит к перекосу и неплотному закрытию.

Чтобы этого избежать, расположите крышку прямо над отверстием бутылки и начните закручивать без нажима. Почувствовав сопротивление, ослабьте ее и снова выровняйте. Прежде чем положить бутылку в сумку, проверьте, плотно ли она закрыта: напиток может вытекать, даже если на первый взгляд все закручено.

Зачем крышку оставляют прикрепленной

Такое крепление ввели в экологических целях. Правила Европейского союза предусматривают, что крышки соответствующих упаковок для напитков должны оставаться соединенными с ними во время обычного использования. Это помогает уменьшить количество мелкого пластикового мусора, который попадает в окружающую среду.

Маленькую крышку легко потерять или выбросить отдельно от бутылки. Соединение должно помочь обеим частям вместе попасть в систему сбора отходов, а затем – на переработку. Отрывание перемычки возвращает риск того, что крышка потеряется и останется в природе.

Прочность крепления не означает, что его можно бесконечно сгибать или растягивать. Наименьшую нагрузку на пластик обеспечивает предусмотренное производителем боковое положение, если оно есть у конкретной бутылки.

Крышки, прикрепленные к бутылкам, должны вместе отправляться на переработку Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

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