"Собрались бывшие": новые продукты из "Сільпо" стали мемом (фото)

Цена за упаковку составляет около 80 грн

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В супермаркетах "Сільпо" появились уникальные бумажные салфетки. Их дизайн уже развеселил украинцев и стал мемами.

Как рассказали пользователи Threads, недавно в "Сільпо" появились новые салфетки. Они вошли в коллекцию "Потусторонний мир".

Именно особый дизайн салфеток и развеселил украинцев. Ведь на коробках изображены не только смелые картинки, но и названия. Серия "Потусторонний мир" в настоящее время насчитывает три вида салфеток: розовые "Сирун", желтые "Шмарчач" и синие "Плакса".

Салфетки "Плакса", "Шмаркач", "Сирун"

Салфетки с забавным дизайном появились в конце октября и тогда стоили 59 грн за упаковку 80 шт. В настоящее время цена выросла до 76,49 грн. Салфетки из серии "Потусторонний бок" двухслойные, белые, в небольших картонных квадратных коробках.

Цены на салфетки "Плакса", "Шмаркач", "Сирун"

Украинцы оценили этот дизайн и начали скупать салфетки. Уже появились тематические мемы с салфетками "Хтивун" и шутками о бывших. В сети пишут:

"Сильпо", у меня есть еще несколько идей как назвать салфетки, я уверен всем понравится.

Салфетки под настроение.

Ну, это топ. Видели какие салфетки сделали "Сільпо"? Какую бы выбрали для себя?

Ситуации бывают разные, лучше иметь все три.

"Сирунов" разобрали на раз-два, бессовестные.

Напомним, что в "Сільпо" продают хлеб в форме кошачьей мордашки под названием "Мур-тостики". За 400 грамм нужно отдать 99 грн.

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