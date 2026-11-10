Успейте до конца дня: в "АТБ" популярную бытовую химию продают на 150 грн дешевле

На одной упаковке акционного порошка можно сэкономить 141,30 грн

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В украинских супермаркетах покупатели могут найти немало выгодных предложений на товары для дома и бытовую химию. В частности, в "АТБ" сейчас действуют скидки на популярные средства для стирки и уборки.

О том, какие товары можно приобрести дешевле и сколько удастся сэкономить, рассказывает "Телеграф". Среди акционных предложений есть стиральные порошки, капсулы, кондиционеры для белья и средства для очистки поверхностей.

Больше подробностей в материале: "В "АТБ" стартовали большие скидки: на каких товарах и продуктах сэкономить".

В частности, стиральный порошок Tide Aqua Puder Color весом 2,1 кг продают за 282,50 грн вместо 423,80 грн. Благодаря скидке покупатели сэкономят 141,30 грн на одной упаковке.

Порошок Tide Aqua Puder Color продают за 282,50 грн вместо 423,80 грн

Что еще взять из бытовой химии

Кондиционеры Lenor "Пробуждение весны" объемом 0,987 л, "Орхидея и ваниль" и "Букет цветов" объемом 0,798 л продают по 127,50 грн вместо 255,40 грн.

Универсальное средство Persil Discs в капсулах, 13 штук в упаковке, подешевело на 45% – с 472,40 грн до 258,50 грн. Жидкое средство Ariel Color объемом 1,125 л предлагают за 298,90 грн вместо 541,50 грн, со скидкой 44%.

Для уборки пола и стен есть Mr. Proper "Утренняя роса/Лимон" объемом 1,5 л за 162,90 грн. Порошок Gala Aqua Puder Color "Французский аромат" весом 3 кг стоит 301,00 грн, а универсальный кислородный пятновыводитель Wells Natural весом 1 кг – 98,90 грн.

Акционная подборка включает кондиционеры, капсулы для стирки и пятновыводитель

Как сообщал "Телеграф", в сети "АТБ" 13 ноября будут продавать тунец за 30,90 грн вместо 62,50 грн за банку 165 г.