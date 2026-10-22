Россия бьет по Украине новой бюджетной ракетой: что известно о "Филине"

В ее бортовой электронике найдены американские и китайские компоненты

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С конца лета 2026 года Россия применяет против Украины новую крылатую ракету "Филин". Её запускают с наземной установки; ракета оснащена реактивным двигателем.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР. Разведка считает эту разработку частью расширения российского арсенала для войны против Украины.

Размеры, дальность и боевая часть

"Филин" разработало АО "НПО "Молния", входящее в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение".

"Новая крылатая ракета "Филин" АО "НПО "Молния" является продолжением тенденции российского ВПК по разработке недорогих средств воздушного нападения с реактивной тягой и наземным пуском", – сообщило ГУР.

Длина фюзеляжа ракеты – 3,5 метра. Его изготовили из композиционных материалов: угле- и стеклопластика. Размах крыльев – 3 метра. Для отдельных элементов используют 3D-печать.

По заявлению российской стороны, максимальная скорость ракеты составляет 800 км/ч, дальность – до 1 200 км. "Филин" может лететь на сверхмалых высотах и подниматься до 6 км. Ракету выпускают с боевой частью массой 50 и 100 кг. При запуске с наземной установки используют пороховой ускоритель.

ГУР раскрыло характеристики новой российской крылатой ракеты "Филин"

Навигация и связь с производством "Гарпии"

Бортовое оборудование для "Филина" выпускает ООО "ПЛАЗ". Эта же компания участвует в производстве беспилотника "Гарпия" – модификации "Герани-2" с сериями К, КБ, КЦ и другими. Беспилотник производит АО "ИЭМЗ "Купол". По данным разведки, блоки ракеты и беспилотника похожи по компоновке и маркировке.

"За наведение на цель отвечает инерциальная навигационная система китайского производства и 16-канальная "Комета"", – отметили в ГУР.

Электронные компоненты бортового оборудования в целом похожи на те, что используют в других российских ракетах и БПЛА. Разведка отмечает рост доли китайских компонентов: в оборудовании "Филина" обнаружили 35 американских и 22 китайских компонента. Ещё одна особенность – унификация решений для разных блоков и плат.

Российский двигатель R500

На ракете установлен двигатель R500, который выпускает российское ООО "Рейнольдс". Ранее разведка обнаружила такой же двигатель в крылатых авиационных ракетах С-71К "Ковер" и С-71М "Монохром". Значит, силовую установку "Филина" уже применяли в других российских разработках.

Как сообщал "Телеграф", российская ракета-дрон "Дань-Т" сочетает в себе черты реактивного беспилотника и малой крылатой ракеты. Поэтому её можно считать гибридным типом оружия. Подробнее – в этом материале.