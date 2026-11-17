В многоэтапной операции применили широкий спектр вооружения украинского производства

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СБУ совместно с другими составляющими Сил обороны провела операцию против Крымского моста. По ее итогам полностью уничтожены одна из металлических арок и автомобильный пролет под ней.

Служба безопасности Украины опубликовала видео и раскрыла подробности ударов. По предварительным данным ведомства, повреждена также железнодорожная часть моста.

Как готовили и наносили удары

"В целом операция продолжалась около месяца и состояла из семи этапов", – сообщили в СБУ.

Сначала СБУ и Силы обороны систематически выводили из строя российскую противовоздушную оборону. Затем начались непосредственные удары по мосту. Часть из них Служба безопасности провела самостоятельно, а на финальной стадии к ней присоединились другие составляющие Сил обороны Украины.

По автомобильной части моста работали спецназовцы "Альфы" СБУ. Они применили ракеты-дроны "Паляниця", после чего пораженная часть обрушилась в воду.

Всего во время операции использовали украинское вооружение "Dovbush", "Вендета", "Da Vinci", "Січень", "Mich-2000", "Ruta", "Паляниця", "Ан-197", "FP-1", "FP-5 "Фламінго"" и "Р-360 "Нептун"".

Четвертое поражение Крымского моста силами СБУ

Первую из предыдущих атак Служба безопасности провела в октябре 2022 года. Тогда на мосту подорвали грузовик, начиненный взрывчаткой.

В июле 2023 года опоры Крымского моста атаковали морские дроны СБУ Sea Baby.

В июне 2025 года Служба безопасности заминировала опоры сооружения. Взрыв произошел под водой.

Как сообщал "Телеграф", после удара по Крымскому мосту украинцы сразу стали делиться шутками и мемами на эту тему. Одни предлагают арке отдохнуть, другие поздравляют друг друга с ее падением, третьи поднимают кружку за утренние новости.