Синевир потерял половину водной поверхности: как сейчас выглядит озеро или исчезнет оно (фото, видео)
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Синевир заметно изменился за несколько месяцев
Уровень воды в озере Синевир упал на 2 метра 40 сантиметров. По последним замерам, площадь водной поверхности сократилась вдвое – до 3,75 гектара.
Начальник научного отдела Национального природного парка "Синевир" Юрий Тюх объясняет это длительным отсутствием осадков и быстрым испарением влаги из почв, питающих озеро, сообщает "Суспільне".
В Нацпарке уже работают над сохранением природных условий, от которых зависит водный баланс озера. В частности, ограничивают вырубку деревьев и восстанавливают влажность на лугах.
Масштаб обмеления особенно заметен на фотографиях. На первом снимке – Синевир в июне этого года, который запечатлела корреспондентка "Телеграфа". На втором – фотография Национального природного парка "Синевир", сделанная в ноябре.
Если сравнить эти кадры, заметно, что вода значительно отступила от берегов. Посреди водоема появился большой песчаный участок, а часть побережья, которая раньше была затоплена, теперь полностью открыта.
Еще нагляднее изменения демонстрируют следующие две фотографии. На них видно, как вместо водной глади образовались широкие полосы обнажившегося дна. Вода осталась только в центральной части природной впадины, а окружающие берега стали значительно шире.
Синевир может исчезнуть?
"Телеграф" рассказывал, что летнее обмеление Синевира типично для этого озера. Как ранее объяснили на официальной странице Национального природного парка "Синевир" в Facebook, водоем проточный, то есть его водный баланс зависит от осадков и притока из горных потоков.
В засушливые периоды количество воды, поступающей в озеро, уменьшается, а естественный сток продолжается. Из-за этого водная поверхность сокращается, а часть мелководных участков обнажается.
Специалисты объяснили, что естественная амплитуда колебаний уровня воды в озере может достигать 4–7 метров. Площадь водного зеркала меняется примерно от 4,45 до 7,58 гектара, а объем воды – от 350 до 460 тысяч кубометров.
"Поэтому у Синевира нет одной постоянной площади, которая оставалась бы неизменной в течение года. Когда уровень высокий, озеро разливается шире по своей природной впадине. Когда уровень падает, часть мелководных участков обнажается, и водное зеркало визуально становится значительно меньше. Это не означает, что озеро "исчезает". Это означает, что его естественная гидрологическая система находится в фазе низкой водности", – подчеркнули в Нацпарке.
Например, сильное обмеление Синевира наблюдалось также в 2018 году. Тогда вода отступила почти на два метра.
Самое сильное обмеление на Синевире обычно фиксируется в августе-сентябре. Затем, когда становится прохладнее и начинаются осенние дожди, водная гладь увеличивается.
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