Синевир потерял половину водной поверхности: как сейчас выглядит озеро или исчезнет оно (фото, видео)

Синевир заметно изменился за несколько месяцев

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Уровень воды в озере Синевир упал на 2 метра 40 сантиметров. По последним замерам, площадь водной поверхности сократилась вдвое – до 3,75 гектара.

Начальник научного отдела Национального природного парка "Синевир" Юрий Тюх объясняет это длительным отсутствием осадков и быстрым испарением влаги из почв, питающих озеро, сообщает "Суспільне".

В Нацпарке уже работают над сохранением природных условий, от которых зависит водный баланс озера. В частности, ограничивают вырубку деревьев и восстанавливают влажность на лугах.

Масштаб обмеления особенно заметен на фотографиях. На первом снимке – Синевир в июне этого года, который запечатлела корреспондентка "Телеграфа". На втором – фотография Национального природного парка "Синевир", сделанная в ноябре.

Если сравнить эти кадры, заметно, что вода значительно отступила от берегов. Посреди водоема появился большой песчаный участок, а часть побережья, которая раньше была затоплена, теперь полностью открыта.

Синевир в июне 2026. Фото: Телеграф

Синевир в ноябре 2026. Фото: Национальный природный парк "Синевир"

Еще нагляднее изменения демонстрируют следующие две фотографии. На них видно, как вместо водной глади образовались широкие полосы обнажившегося дна. Вода осталась только в центральной части природной впадины, а окружающие берега стали значительно шире.

Синевир. Фото: Национальный природный парк "Синевир"

Синевир в ноябре 2026. Фото: Национальный природный парк "Синевир"

Синевир может исчезнуть?

"Телеграф" рассказывал, что летнее обмеление Синевира типично для этого озера. Как ранее объяснили на официальной странице Национального природного парка "Синевир" в Facebook, водоем проточный, то есть его водный баланс зависит от осадков и притока из горных потоков.

В засушливые периоды количество воды, поступающей в озеро, уменьшается, а естественный сток продолжается. Из-за этого водная поверхность сокращается, а часть мелководных участков обнажается.

Специалисты объяснили, что естественная амплитуда колебаний уровня воды в озере может достигать 4–7 метров. Площадь водного зеркала меняется примерно от 4,45 до 7,58 гектара, а объем воды – от 350 до 460 тысяч кубометров.

Синевир в ноябре 2026. Фото: Национальный природный парк "Синевир"

Синевир в ноябре 2026. Фото: Национальный природный парк "Синевир"

"Поэтому у Синевира нет одной постоянной площади, которая оставалась бы неизменной в течение года. Когда уровень высокий, озеро разливается шире по своей природной впадине. Когда уровень падает, часть мелководных участков обнажается, и водное зеркало визуально становится значительно меньше. Это не означает, что озеро "исчезает". Это означает, что его естественная гидрологическая система находится в фазе низкой водности", – подчеркнули в Нацпарке.

Например, сильное обмеление Синевира наблюдалось также в 2018 году. Тогда вода отступила почти на два метра.

Самое сильное обмеление на Синевире обычно фиксируется в августе-сентябре. Затем, когда становится прохладнее и начинаются осенние дожди, водная гладь увеличивается.