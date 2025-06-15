Скандальный Слобоженко затусил в Варшаве на концерте украинских звезд (фото)

"Непригодный" блогер-миллионер засветился в Варшаве

Скандальный украинский долларовый миллионер и блогер Александр Слобоженко, подозреваемый в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 213 миллионов гривен, а также в незаконном пересечении государственной границы во время действия военного положения, находится за рубежом в Польше.

26-летний предприниматель "засветился" на фото украинского диджея Korolova (Ольга Королева), выступавшей на разогреве украинского электронного дуэта ARTBAT. Техно-группа была основана в 2014 году Артуром Кривенко и Виталием "Батиш" Лымаренко.

Страница "непригодного" блогера в Инстаграме закрыта для неподписчиков. Где именно "осел" Слобоженко — неизвестно, однако, по информации за 5 июня, часто в его публикациях "светились" автомобильные номерные знаки Чехии.

Слобоженко появился в Варшаве: фото

ARTBAT с Королевой и Александром Слобоженко. Фото: instagram.com/korolova.dj

Слобоженко и диджей Korolova справа. Фото: instagram.com/korolova.dj

Кто такой Александр Слобоженко

Родился 3 августа 1998 года в селе Белогородка Киевской области. Получил образование в гимназии "Академия", а затем окончил Киевский колледж связи по специальности "Разработка программного обеспечения". Сначала занимался продвижением пабликов и чатов, после чего сосредоточился на сфере электронной коммерции. В ноябре 2019 года стал основателем медиабаинговой компании Traffic Devils.

Скандалы с блогером Слобоженко

В 2022 году журналисты "Украинской правды" обнародовали серию расследований о группе молодых мужчин, которые, минуя мобилизацию, выехали за границу. В их числе был и Александр Слобоженко. Как выяснили журналисты, он вместе с друзьями подал документы о непригодности к военной службе. Вскоре в соцсетях появились кадры с их беззаботной жизнью за границей: гонки на люксовых авто, вечеринки на Ибице, вертолеты в Альпах, прыжки с парашютом в Швейцарии, шопинг в Венеции и т.д.

Еще больше внимания привлекло сообщение Бюро экономической безопасности (БЕБ). Хотя имя Слобоженко в публичных заявлениях не фигурировало, источники obozrevatel подтвердили: речь идет именно о нем. По данным БЭБ, группа лиц под руководством блогера уклонилась от уплаты налогов на сумму 213 миллионов гривен. Его компания, вероятнее всего под брендом Traffic Devils, занималась арбитражем интернет-трафика в рискованных направлениях – онлайн-казино, беттинг, дейтинг и нутра. Бизнес велся без юридической регистрации, доходы получали в криптовалюте, которую впоследствии легализовывали через обменники. По оценкам, прибыль составила более миллиарда гривен по курсу того времени.

Еще в 2020 году против Слобоженко открывали дело за уклонение от уплаты налогов на сумму 54,8 миллиона гривен. В 2023 году он публично заявлял о намерении урегулировать ситуацию, однако журналисты не обнаружили никаких подтверждений, что долг был погашен.

В мае 2024 года Слобоженко выступил с обращением к журналистам о том, как он "помогал Украине" противодействовать РФ. Однако, каким образом он уехал за границу, не рассказал. Тогда журналист-расследователь Михаил Ткач отметил, что "поддержка Сил обороны не дает права на получение "белого билета" для публичной демонстрации вечеринок на Ибице и в других островах, городах и горах".