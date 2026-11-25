На коробке новинки указаны марципан, цукаты и изюм

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Украинцы уже ищут рождественский штоллен Roshen в фирменных магазинах. Пока одни расспрашивают, где его найти, другие договариваются в комментариях, кто за кем будет стоять в очереди.

Штоллен обещают в магазинах Roshen с 25 ноября, написал в Threads пользователь @grechka.dm, который увидел анонс в TikTok.

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Он собрался на поиски с утра и уже в комментариях рассказал, что хочет связаться с работниками двух ближайших магазинов, чтобы знать, в какой идти.

В Threads назвали 25 ноября датой появления штоллена в магазинах Roshen

Какой штоллен показал Roshen

В другой публикации в Threads пользовательница @womenworld.mariupol.ukraine показала синюю коробку с названием Christmas Stollen. На ней виден штоллен в разрезе, посыпанный сахарной пудрой.

Roshen назвал праздничную новинку Christmas Stollen

Штоллен – традиционная немецкая рождественская выпечка. Его обычно готовят с сухофруктами и цукатами и посыпают сахарной пудрой. Марципан, который Roshen указал на упаковке своей новинки, – это сладкая масса из молотого миндаля и сахара.

Как в Threads делят места в очереди

"Я вторая в очереди за этим в Счастливом", – написала под постом @grechka.dm пользовательница @i.really.need.it. Пользовательница @marykos69 попросила придержать место и для нее, а автор поста согласился.

В комментариях просят придержать место за штоленом

Под другим постом @marykos69 упомянула прежнюю праздничную выпечку Roshen – пасхальный кекс. А пользовательница @rosee.alena написала, что уже заходила в магазин, но во время ее визита штолена там еще не было.

"Пора уже делать электронную очередь", – пошутила пользовательница @oksanashmyhol.

Новинку Roshen в комментариях упомянули вместе с пасхальным кексом бренда

Напомним, как ранее рассказывал "Телеграф", новогоднее настроение уже в магазинах: чем Roshen удивляет в этом сезоне (фото и цены).