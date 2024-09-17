Россияне нанесли массированный авиаудар по Сумам: что известно о последствиях

К счастью, люди не пострадали

В ночь на вторник, 17 сентября, россияне нанесли массированный авиационный удар по городу Сумы, используя "шахеды" и КАБы (корректируемые авиационные бомбы). В результате вражеской атаки возникли проблемы с электроснабжением.

Все экстренные службы работают над ликвидацией последствий российского удара. Об этом сообщил и.о. городского головы Артем Кобзарь на своей Facebook-странице.

"Система водоотвода функционирует. Вода подается в город с пониженным давлением. В связи с отсутствием электроэнергии в городе на маршрутах не курсируют троллейбусы", — говорится в его сообщении.

Вскоре он добавил, что, к счастью, погибших и раненых в результате ночной атаки на Сумы нет. Однако есть повреждения в энергосистеме. По словам Кобзаря, если до 10 часов их починить не удастся, в городе будут разворачиваться Пункты несокрушимости.

Сумская областная военная администрация в 0:25 сообщила, что россияне ударили по областному центру "шахедом". Там добавили, что работали Силы противовоздушной обороны.

"Вражескими "Шахедами" были атакованы объекты энергетической системы. Пострадали населенные пункты Конотопского, Ахтырского и Сумского районов. ️Объекты критической инфраструктуры – водоканалы, больницы и другие – подключены к системам резервного питания. Силами ПВО над территорией области было сбито 16 "Шахедов", — проинформировали утром в Сумской ОВА.

Стоит отметить, что враг регулярно терроризирует этот пограничный город, нанося удары "шахедами" и КАБами. Так, в ночь на 8 сентября россияне нанесли удар по Сумам из авиации. Два человека погибли, еще четверо получили ранения, в том числе двое детей.

Как сообщал "Телеграф", 16 сентября в российском Белгороде раздались взрывы после работы ПВО. В результате происшествия в городе началось сразу несколько пожаров.