У ВСУ есть успехи: как выглядят актуальные карты боев в Украине

Идут тяжелые бои

Продолжается 937-й день полномасштабной войны России против Украины, наиболее напряженная ситуация остается на Покровском и Кураховском направлениях. Украинские защитники улучшили свое положение возле Торского, однако у врага есть продвижение в других местах.

По данным аналитиков DeepStateMAP Силы Обороны Украины восстановили положение возле Торского. Враг же продвинулся возле Колесниковки, Невского, Новосадового, Новогродовки, в Гродовке и Желанном Первом.

В своей сводке по состоянию на 22:00 16 сентября, Генштаб ВСУ сообщил, что с начала суток произошло 153 боевых столкновений. Больше всего боестолкновений велось на Покровском и Кураховском направлениях.

На Покровском направлении с начала суток 16 сентября до 22:00 российская армия 40 раз пыталась прорвать нашу оборону. Бои шли неподалеку от населенных пунктов Воздвиженка, Гродовка, Новогродовка, Мариновка и Красный Яр.

Враг продолжает нести значительные потери — за неполные сутки на Покровском направлении было обезврежено 188 оккупантов, 74 из них — безвозвратно. Кроме того, наши воины уничтожили боевую бронированную машину и три автомобиля врага, а также повредили его БМП и автомобиль.

На Кураховском направлении россияне 42 раза атаковали украинские позиции. Они были активны вблизи Украинского, Цукуриного, Желанного Первого, Георгиевки, Константиновки и Екатериновки.

Как сообщал "Телеграф", соучредитель Deepstate Роман Погорелый рассказал, что напряженной остается ситуация вокруг Угледара в Донецкой области. Российские войска продолжают атаковать город по разным направлениям, пытаясь его окружить. В то же время украинским защитникам не хватает ресурсов для эффективного противодействия врагу.